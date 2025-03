Řídit v malém městě či na vesnici je něco úplně jiného než manévry v hustém provozu velkoměsta. Každý, kdo poprvé vjel do centra Prahy, ten pocit důvěrně zná – najednou je všude kolem až příliš aut, jednosměrek, chodců – a vůbec moc všeho. Hlava se vám točí a ruce se potí na volantu. Co teď? Přečtěte si následující tipy, jak minimalizovat stres a popasovat se s nástrahami metropole bez zbytečného rizika.

Trasu si naplánujte, ale buďte připraveni improvizovat

Než vyrazíte, naplánujte si cestu. Navigace je dobrý sluha, ale špatný pán – reaguje se zpožděním a často vás pošle do míst, kde probíhá neohlášená uzavírka. Dopravní značení v Praze se občas mění rychleji, než stíhají aktualizace map. Proto není od věci znát alespoň přibližně oblast, kam míříte – a mít v hlavě záložní plán.

Parkování raději vyřešte předem

Nic není tak frustrující jako kroužit půl hodiny kolem cíle a hledat místo k zaparkování. V centru Prahy je parkování noční můrou – modrá zóna pro rezidenty, fialová pro smíšené stání, oranžová pro krátkodobé… A najít volné místo, to je někdy zázrak. Zjistěte si předem, zda váš cíl nemá vlastní parkoviště nebo není poblíž nějaký parkovací dům. Ušetříte si nervy i pokutu.

Méně je někdy více

Silniční provoz v metropoli má svá specifika – často platí, že čím agresivněji se snažíte dostat kupředu, tím více času ztratíte. Nesnažte se proto za každou cenu předjíždět každé auto. Držte se v proudu, udržujte rozumnou vzdálenost a nechte si prostor pro manévrování. Pamatujte, že v hustém provozu stejně všichni skončíte na stejném semaforu.

Naučte se číst místní dopravu

Pražská MHD má přednost skoro všude a místní řidiči to vědí. Když vidíte tramvaj, počítejte s tím, že se rozjede, když to nejméně čekáte. Při odbočování vlevo sledujte tramvajové koleje – jsou často na samostatném pásu a mají přednost. Autobusy zase často vyjíždějí ze zastávek přímo do proudu aut a podle předpisů jim musíte dát přednost.

Pozorně sledujte dopravní značení

Dopravní značení v Praze je husté a někdy i matoucí. Značky omezující rychlost, zákazy vjezdu, jednosměrky – to vše se může změnit i několikrát během jediné ulice. Buďte ve střehu a neignorujte změny. Obzvlášť podzemní garáže a nákupní centra mají často složité značení, které snadno přehlédnete.

A ještě něco – v Praze neplatí, že 10 kilometrů = 10 minut jízdy. A vždy počítejte s nečekanými překvapeními. Například s cyklistou, který projíždí mezi auty a chodcem přebíhajícím mimo přechod.