dTest radí, jak má probíhat nákup kapra na Vánoce. Víte o tom, na co máte právo vy a na co prodejce. Než si pro něj půjdete, přečtěte si, co byste měli vědět.

Těsně před Štědrým dnem je spousta shonu na straně prodejců i kupujících. Všichni jsou ve stresu. Při méně obvyklých nákupech mohou ztratit ostražitost. Mezi takové patří třeba právě nákup kapra z kádě. Jaké jsou jeho nástrahy?

Foto: Pixabay / Zdeněk Chalupský

Ve většině domácností nesmí na štědrovečerní tabuli chybět čerstvý kapr a bramborový salát. Toho si jsou dobře vědomi prodejci ryb a Vánoce jsou pro ně klíčovým obdobím roku. „Podle zjištění České obchodní inspekce asi čtvrtina prodejců spotřebitele šidí“, varuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Co zvýší cenu

Jednou z nezákonných praktik je fixlování s váhou. Prodejce může úmyslně špatně nastavit váhu, nebo může kapra vážit v nádobě se „zbytkovou“ vodou. Obojí zvyšuje cenu. Dále prodejci i přes žádost spotřebitele někdy nevystavují doklad o zakoupení, případně neuvádí dostatečně jasně a srozumitelně cenu. Spotřebitele lze klamat i neoprávněným použitím tzv. chráněného značení.

Specifické je prodávání ryb tzv. bez hlavy a/nebo vnitřností. „Spotřebitelům se může stát, že prodejce rybu nejprve zváží, podle plné váhy určí cenu a rybu následně za poplatek vykuchá, čímž její výsledná váha a hodnota samozřejmě klesne“, uvádí Eduarda Hekšová a doplňuje: „Další zájemce o vnitřnosti a hlavu na rybí polévku se brzy najde, čímž prodejce vydělá podruhé“.

Pro vykuchání ryby musí být příslušné náležitosti

Pokud to prodejce neuvede sám, spotřebitelé by se měli zeptat, jak prodejce cenu za vykuchanou rybu počítá. Na místě je i otázka, zda obsluha rybu vůbec zabije a vykuchá. K těmto dvěma činnostem totiž musí mít prodejce odpovídající zázemí i náčiní, resp. zdravotní průkaz. Proto se nelze divit, pokud obsluha odmítne rybu zabít. Není to její povinnost. Navíc, zabití ryby může být i zpoplatněno, stejně jako vykuchání.

Hlídejte si kvalitu ryby

„Pohlídejte si i kvalitu samotné ryby“, radí Eduarda Hekšová a uzavírá: „Zaměřte se na čisté a nezakalené oči, na pravidelné otevírání skřelí a na pěkně červené žábry. Kapr by neměl mít na těle bílé flíčky, ani být odřený. Pochopitelně nekupujte kapra plavajícího břichem navrch“.

Při nejasnostech ohledně stánkového prodeje

Jednorázový nákup kapra obvykle nevede k častým reklamacím. V předvánočním shonu na to prostě není čas. Přesto, pokud spotřebitelé mají otázky týkající se stánkového prodeje kaprů, vánočních stromků, nebo jiného tržního prodeje, mohou se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009 (Po-Pá 9-17 hod.) nebo na e-mailu dtest@dtest.cz.