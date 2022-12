Pokud vás zajímají bylinky, zdravé potraviny, a tradice, určitě jste objevili Štědrý bylinářův rok. Koncem roku vydal Nakladatelský dům Grada také druhý díl.

Pokud už znáte první díl této textově i vizuálně nádherné knihy, určitě sáhnete i po pokračování, protože oba díly jsou velkým pohlazením. Na co se v knize můžete těšit?

Stejně jako předchozí kniha, i tato je rozdělena podle ročních období: jaro, léto, podzim, zima, v závěru najdete ještě rejstřík receptů. Každá kapitola obsahuje zajímavou část o významné události. Na jaře to je výklad svátku o svatém Jiří a o filipojakubské noci, v létě o svátku Jana Křtitele a letnicích, v kapitole o podzimu na čtenáře čekají posvícení a dušičky, v zimě to je Štědrý den, Nový rok a Hromnice. Opět nechybí ani „krátké vsuvky“. Jaro je věnováno molům, léto čiroku, podzim zase těhotenství, porodu a šestinedělí a v kapitole o zimě se dočtete o medu.

Dovol přírodě, aby tě naučila klidu. Citát Eckharta Tollea v úvodu knihy

Autorka hned v úvodu upozorňuje, že bylinky jsou skvělou pomocí, ale neznamená to, že byste neměli v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.

Co se týká pasáží o samotných bylinkách, opět najdete ty známé, ale i méně známé. Slyšeli jste třeba o brukvi řepáku vodnici, staročeské léčivé pochoutce? A copak je asi lnice květel? Samozřejmě se dočtete i o těch velmi známých rostlinách, jako je smetanka lékařská, jitrocel kopinatý, kontryhel obecný a o spoustě dalších.

Když si například nalistujete text k bříze bělokoré, dozvíte se o tradicích, které jsou s touto rostlinou spojené, při čem může pomoci, ale také to, kdy si na ni dát pozor. Také si můžete vyzkoušet různé recepty, ať už na čaje na pití (na různé zdravotní neduhy), ale i ke koupeli. Zjistíte, jak břízu využít na vlasy, ale i na pokožku. Můžete si přečíst, nejen to, jak břízu využívali předkové, ale také to, co doporučuje autorka ze svého pohledu nutriční terapeutky. Z knihy vyčtete i obsah nutričních látek. To vše doplňují nejrůznější fotografie rostlin i různých čajů a dalších připravených jídel a nápojů.

Zuzana Švédová je povoláním nutriční terapeutka, která se převážně zaměřuje na diabetiky, ať už 1. či 2. typu, metabolické poruchy, autoimunitní neduhy. Věnuje se též dětem, dětskému stravování, naše nejmenší učí kouzlu bylinek, které jsou její velikou vášní. Pořádá workshopy a přednášky, během kterých přibližuje zpět k našim kořenům, ze kterých prýští energie a síla. Ve volném čase bádá a hloubá ve starých spisech, ze kterých vytahuje kouzla zašlých let, která se pak snaží otisknout do knih naplněných bylinami, tradicemi či dávnými zvyky.

Zuzana Švédová opět vytvořila neuvěřitelně krásnou knihu plnou pohlazení se spoustou zajímavých informací a receptů. Věnuje se nejen bylinkám, jak byste možná z názvu očekávali, ale také tradicím a zvykům napříč rokem. Z jejího stylu podávání informací znát velký respekt a láska právě k tradicím. Vše je korunováno odpovídajícím grafickým zpracováním, které vypadá, jako byste listovali starou knihou. Úžasné ilustrace vytvořila Petra Škopac. Titul provázejí i fotografie rostlin a jídel, které vyfotila sama Zuzana Švédová. Jedinečný titul si zaslouží být v knihovně každého milovníka bylinek a tradic.

Nakladatel: Grada, 2022, 424 Kč