Letní recepty nabízejí široké možnosti s ohledem na dostupnost surovin. Spolu s Akademií kvality jsme připravili několik inspirací.

Grilovaný siven na rozmarýnu a česneku s grilovanou zeleninou

Léto, rodina, přátelé, zahrádka, bazén, „grilovačka“… Takhle nějak bychom si to nejspíše všichni představovali. My vám alespoň pomůžeme s hostinou. Zkoušeli jste už někdy ugrilovat sivena s bylinkami a zeleninou? Siven má výborné maso a chutná skvěle taky v případě, že ho upečete nebo vyudíte. V obchodě ho zakoupíte o hmotnosti 20–50 dkg. V receptu jsou sice zmíněny 2 kusy rybiček, ale navyšte množství podle potřeby.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 2, doba přípravy: 45 minut, náročnost: **

Ingredience:

Na rybu:

2 ks sivena

hrst čerstvého rozmarýnu

4 stroužky česneku

olivový olej

sůl

Na zeleninu:

1 cuketa

1 červená cibule

1 svazek jarní cibulky

1 žlutá paprika

7 žampionů

dýňový olej

hrst čerstvého rozmarýnu

lžička sušeného česneku

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Ryby si omyjte, osušte a osolte.

2. Nasekejte rozmarýn a promíchejte ho s utřeným česnekem ve zhruba 100 ml olivového oleje.

3. Ryby nechte v takto připravené směsi zhruba 10 minut odpočívat, vyjměte je a poté grilujte zhruba 5 minut z každé strany na rozpáleném grilu.

4. Zeleninu si nakrájejte dle libosti a promíchejte v míse s dýňovým olejem, sušeným česnekem, osolte a opepřete.

5. Pečte na grilu dozlatova.

Tip: Siven americký k nám byl poprvé dovezen v roce 1883. Pro jeho kvalitní maso je chován uměle ve speciálních zařízeních. Má jedinečnou chuť nejen grilovaný, upečený nebo uzený, ale můžete ho také smažit, dusit i vařit.

Grilované bramborové lodičky

Jak zabavit děti? Zapojte je do přípravy oběda. Aby je ale pokrm bavil, měl by být hravý a mít třeba i nějaký příběh. A taky by měl být aspoň trochu zdravý a co nejvíc dobrý. Tohle všechno splňují naše grilované bramborové lodičky plněné tvarohem, rajčaty, jarní cibulkou a sýrem. Jak tam ovšem zakomponovat příběh? Co třeba něco ve smyslu, že první brambory byly dovezeny z Ameriky do Evropy lodí po moři? Dobrou chuť!

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 65 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

4 velké předvařené nové brambory

250 g plnotučného tvarohu

čtvrt svazku jarní cibulky

150 g oblíbeného tvrdého sýra

150 g cherry rajčátek

sůl

čerstvě mletý pepř

olivový olej

Postup:

1. Brambory omyjte, osušte a přepulte. Jestli pospícháte, nechte povařit celé brambory 10 min. a poté je rozkrojte na půl.

2. Každou polovinu brambory si připravte do alobalu, osolte, opepřete a zakápněte olivovým olejem. Zabalte do alobalu.

3. Nechte péct na grilu cca 40 minut. Pokud jste brambory předem povařili, stačí na zapečení 20 min.

4. Mezitím v misce promíchejte tvaroh, pokrájenou zeleninu a polovinu strouhaného sýra. Osolte a opepřete.

5. Brambory vybalte, vydlabejte prostředky a plňte připravenou tvarohovou směsí.

6. Posypte zbylým sýrem a nechte ještě chvilku zapékat na grilu.

Tip: Jak získat z brambor co nejvíce výživy? Konzumujte je s pečlivě omytou slupkou. Je plná vlákniny a zároveň se pod ní schovává nejvíce významných látek (např. vitamin C). Pokud se nechcete ošidit

o antioxidanty, duste je v menším množství vody, nebo je uvařte v páře.

Grilovaný kapr na salátu z pečených paprik

Říká se, že středomořská kuchyně je jednou z nejzdravějších. Je totiž plná ryb, zeleniny a bylinek. Tohle všechno najdete i v tomto prostém, ale naprosto famózním receptu, který dokazuje, že v jednoduchosti je síla. A protože jsme v České republice, nemohli jsme sáhnout po žádné jiné rybě než po kaprovi. Ten si hrdě udržuje krásné první místo co do oblíbenosti našich ryb. A není se čemu divit. Ochutnejte sami.

Počet porcí: 2 porce, doba přípravy: 65 minut, náročnost: **

Ingredience:

Foto: Akademie kvality

Na rybu:

2 filety kapra s kůží

hrst čerstvého tymiánu

hrst čerstvého kopru

sůl

olivový olej

Na salát:

2 červené papriky

2 oranžové papriky

hrst slunečnicových semínek

hrst čerstvého kopru

1 citron

sůl

čerstvě mletý pepř

dýňový olej

Postup:

1. Nachystejte si marinádu smícháním zhruba 200 ml olivového oleje se solí a posekanými bylinkami.

2. Kapří filety omyjte, osušte a nechte alespoň 30 minut marinovat. Poté dejte péct na rozpálený gril na zhruba 8 minut.

3. Papriky opečte na grilu do černa ze všech stran, poté je vložte do mísy, kterou zakryjte potravinářskou folií.

4. Nechte 10 minut zapařit, pak z paprik oloupejte slupku, vyndejte jadýrka a nakrájejte je na proužky.

5. Zakápněte papriky dýňovým olejem, osolte, opepřete a promíchejte se slunečnicovými semínky a posekaným koprem.

6. Filety kapra podávejte na paprikovém salátu.

Tip: Kapr obsahuje potřebné a srdci prospěšné omega-3 mastné kyseliny a lehce stravitelné bílkoviny. Hodí se hlavně na smažení a pečení. Určitě znáte Pohořelického nebo Třeboňského kapra, oba jsou oceněni evropským chráněným označením původu.

Grilovaná plněná rajčata

Máme tady další recept z kategorie „dneska si nedám maso“. Navíc pokud se vám to v kuchyni hemží rajčaty, pak spojíte příjemné s užitečným. Rajčata jsou nejoblíbenější zeleninou Čechů. Proto se hodí každá inspirace, jak s nimi naložit. Skvěle chutnají nejen zasyrova, ale také grilovaná a doplněná bylinkami a sýrem. A když si tento voňavý pokrm připravíte třeba coby večerní zobání k televizi, rozhodně nemusíte mít výčitky.

Počet porcí: 5 porcí, doba přípravy: 45 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

5 velkých rajčat

2 plátky bílého toastového chleba

1 stroužek česneku

100 g oblíbeného tvrdého sýra

hrst čerstvé bazalky

sůl

čerstvě mletý pepř

lněný olej

Postup:

1. Omytým rajčatům uřízněte vršky a vydlabejte dužinu.

2. Smíchejte si na kostičky pokrájený chléb, prolisovaný česnek, nastrouhaný sýr a posekanou bazalku, osolte a opepřete.

3. Rajčata naplňte směsí, zakápněte lněným olejem a vraťte na ně vršky.

4. Zabalené v alobalu dejte péct na gril na zhruba 30 minut.

Tip: Díky nízké energetické hodnotě a minimu cukrů jsou rajčata geniální potravinou během diety. Navíc obsahují velké množství vitaminů, minerálů a antioxidantů. Z nich je nejvíce zastoupen lykopen v rajčatech červených, beta karoten v oranžových a zeta karoten ve žlutých.

Meruňkový koláč z bramborového těsta

Meruňky jsou snad všude, kam se podíváte. Oblíbené naoranžovělé ovoce je známé díky vysokému obsahu antioxidantů a vitaminů. Jestliže přemýšlíte, jak je zužitkujete, a zároveň máte rádi moučníky, zkuste náš recept na koláč. Protože jsou meruňky poměrně kyselé, příjemně je doplňuje vrstva tvarohu. Základem těsta jsou především brambory, tedy zelenina. Takže se vlastně jedná o lehký letní dezert, navíc díky tvarohu obohacený také o bílkoviny.

Počet porcí: 12 porcí, doba přípravy: 60 minut, náročnost: *

Ingredience:

Na koláč:

200 g vařených brambor

600 g meruněk

250 g polohrubé mouky

100 g cukru krupice

1 vejce

100 g másla

250 g plnotučného tvarohu

sůl

Na drobenku:

200 g polohrubé mouky

80 g másla

80 g cukru krupice

Postup:

1. Na drobenku rozehřejte na pánvičce cukr s máslem a přidejte mouku, doku nevznikne drolivá směs. Nechte vychladnout.

2. Uvařené a vychlazené brambory nastrouhejte najemno a smíchejte s moukou, cukrem, vejcem a změklým máslem.

3. Přidejte špetku soli a vypracujte hladké těsto.

4. Těsto naneste na plech s pečicím papírem, potřete ho tvarohem a poklaďte ho vypeckovanými meruňkami.

5. Koláč pečte dozlatova v troubě předehřáté na 180 stupňů.

6. Na posledních deset minut pečení zasypte drobenkou.

Tip: Nejen do těsta, ale i do bramborové kaše a na bramboráky jsou nejvhodnější volbou brambory varného typu C. Protože mají měkkou dužninu, mají tendenci se rozvařit.

Zdroj: Akademie kvality