Mají vaše děti rády vlaky, vlaková nádraží, depa – úžasný svět lokomotiv a vagonů, které zajišťují osobní nebo nákladní přepravu? Pokud ano, pak právě vám je určená soutěž o nové tematické knížky nakladatelské značky ELLA & MAX. Neváhejte, soutěžit můžete o jeden ze tří výtisků pod názvem – Vláčky.

Knížka je plná veselých a barevných ilustrací. Má tvrdé stránky a velikost ideální do každé tašky, abyste ji měli hned po ruce. Věřte, děti se s nimi zabaví na dlouhou chvíli.

Soutěž končí 13. srpna 2020.

Ceny do soutěže věnovala nakladatelská značka Ella & Max.

ANOTACE

Húúú, húúú – pozor, přijíždí vlak! V přístavu, na vlakovém nádraží, na stavbě a po náročném dni v depu – tam všude najdeme lokomotivy a vagony pro osobní nebo nákladní přepravu. Tam všude nám vláčky pomáhají. Na každé stránce téhle knížky objeví děti kratičký příběh, který mohou spoluvytvářet pomocí magnetek.

… a jak si knihu, co nejvíce užít?

Jak k práci a zábavě s magnetickými knížkami přistoupíte, záleží především na vás – dospělých. Nad obrázky si můžete s dětmi povídat, pobízet je k umisťování magnetek dle konkrétních pokynů a v neposlední řadě je rovněž dobré umožnit jim volnou hru s knihou. Kromě výše zmíněného rozvoje slovní zásoby lze dále:

cvičit znalost základních počtů a barev

rozvíjet manuální zručnost dětí

procvičovat jemnou motoriku

rozvíjet prostorovou představivost

stimulovat koncentraci

podněcovat tvořivost a fantazii

Ukažte dětem, co všechno jim svět knížek může nabídnout! A až si spolu do sytosti vyhrajete, můžete všechny magnetky zase uklidit zpátky do úložného boxu, který je součástí každé knihy.

Vydává nakladatelská značka Ella & Max.

