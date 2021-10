I na podzim máme na výběr z řady tuzemských surovin, ze kterých si můžeme připravit chutné dezerty. Připravili jsme pro vás recept na jablkový koláč.

Jablek je spousta druhů a patří mezi nejoblíbenější ovoce. Mezi našimi recepty najdete hned několik různých variant. I tento koláč je plný nejen šťavnatých jablek, ale i lískových oříšků a čokolády. To vše narovnané na plátu listového těla. Když budete vybírat vhodná jablka, lépe se hodí ta mírně nakyslá.

Foto: Akademie kvality

Koláč z jablek a listového těsta s lískooříškovým máslem a čokoládou

Ingredience: 1 listové těsto (lepší je už vyválený plát), 5 chuťově kyselejších jablek, 200 g oloupaných lískových ořechů, 80 g hořké čokolády, 30 g cukru krupice, meruňková marmeláda, hladká mouka, máslo

vejce

Obtížnost: ⬤ ⬤ ⬤ , čas přípravy: 55 min., porcí: 8

Postup

Oloupaná lísková jádra pražíme, pokud nejsou upražená, v troubě na 160 °C cca 10 minut občas promícháme. Poté je dáme do mixéru a mixujeme do pasty zhruba 10 minut. Poté přidáme čokoládu, máslo a mixujeme, dokud se čokoláda nerozpustí. Vyválené listové těsto přeložíme na plech s pečicím papírem a po celém obvodu uděláme 1 cm široký okraj, který přilepíme rozšlehaným vajíčkem. Na těsto namažeme lískooříškové máslo, na které klademe plátky jablek na tenko nakrájených, tak aby se překrývaly. Okraj koláče potřeme vajíčkem a dáme do předehřáté trouby 180 °C a pečeme 30 minut. Jakmile má koláč zlatavou barvu, vyndáme ho a potřeme rozehřátou marmeládou pro větší lesk.

Zdroj: Akademie kvality