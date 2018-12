Máte potřebu na Vánoce zkoušet stále nové dobroty? Připravte si třeba právě následující recepty, budou se hodit i při jakékoliv jiné oslavě.

Ricotto-kokosové kuličky

Suroviny:

180 g mouky

120 g cukru

100 g ricotty z La Formaggeria Gran Moravia

20 g mletého kokosu

60 g másla z La Formaggeria Gran Moravia

1 žloutek

nastrouhaná kůra z 1 citronu

1 lžička kypřicího prášku

špetka soli

mléko a kokos na posypání

Příprava:

Ricottu zpracujte s cukrem. Pak smíchejte mouku se změklým máslem, ke kterému dejte směs ricotty a cukru. Přidejte žloutek, citronovou kůru, kypřicí prášek, sůl a nakonec mletý kokos. Zpracujte vláčné těsto. Zabalte ho do fólie a dejte do ledničky. Mělo by se odležet minimálně hodinu.

Z odleželého těsta pak pomoučenýma rukama vytvářejte kuličky a dávejte je na plech vyložený pečicím papírem. Kuličky potřete mlékem a posypte mletým kokosem. Kuličky pečte na 175 stupňů asi 16–17 minut.

Nepečené zdravé tvarohové kuličky s kokosem

Suroviny:

200 g tvarohu La Formaggeria Gran Moravia

1 lžíce medu

½ lžičky vanilkového extraktu

200 g kokosové mouky

1 šálek mandlí

Postup:

V míse smícháme tvaroh s medem a polovinou kokosu. Pokud vypadá hmota příliš řídce, můžeme ještě přidat kokos. Do středu kuličky vtlačíme jednu mandli. Pak kuličky obalíme v kokosu a dáme ztuhnout do ledničky.

Ricottový krém s mangovou pěnou

Suroviny (pro 4 osoby):

300 g bílého jogurtu z La Formaggeria Gran Moravia

250 g ricotty speciale z La Formaggeria Gran Moravia

50 g moučkového cukru

2 lžíce cukru krupice

2 zralá manga

kousek zázvoru (asi 3 cm)

šťáva z jednoho citronu

Příprava:

Mango nakrájejte na malé kousky a spolu se dvěma lžícemi cukru krupice, lžicí citronové šťávy a šťávou ze zázvoru je dejte do mixéru. Vše dobře rozmixujte do jemné pěny, případně můžete přidat také kapku mléka. Ricottu spolu s moučkovým cukrem a jogurtem rozšlehejte do hladkého krému. Krém nalijte do čtyř pohárků a dejte na půl hodiny do ledničky.

Pak na krém nalijte mangovou pěnou a vše ozdobte lístky máty. Znovu dejte na půl hodiny do ledničky, a pak podávejte.

Můžete použít i jiný vhodný druh sýra nebo čerstvý tvaroh.

Vyzkoušet můžete i energetické kuličky.

Foto: La Formaggeria Gran Moravia