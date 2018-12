Na člověka se stále valí informace o tom, jak doplňovat do jídelníčku esenciální mastné kyseliny a vitamín D. Doporučované jsou tučné mořské ryby a speciálně losos. Jak je to doopravdy? Časopis dTest testoval kvalitu mražených lososů.

Ryby je ideální pořizovat v chlazené podobě, pokud to ale není možné, sáhneme po mražené variantě. DTest tentokrát nechal testovat 10 druhů mražených filetů z lososa, které jsou u nás běžně k dostání, konkrétně se jednalo o lososa obecného a lososa gorbušu. Určitý podíl lososů pocházel z volného moře, část z lososích farem. V laboratoři pak byl zkoumán výskyt nežádoucích chemikálií, dále pak obsah a kvalita tuku. Zjišťován byl také výskyt přídavné vody.

Výskyt omega-3 nenasycených mastných kyselin

Omega-3 mají velký význam pro organismus člověka, především pro srdce a cévy. V laboratoři odborníci měřili obsah prospěšných omega-3 nenasycených mastných kyselin, kterých by ideálně mělo být více než omega-6 mastných kyselin.

„Z výsledků vyplývá, že farmový losos, ačkoli je tučnější, rozhodně nemusí být až tak hodnotným zdrojem omega-3 kyselin (EPA a DHA). Má totiž zároveň i vysoký obsah omega-6. U divokého lososa sice omega-3 nad omega-6 převažují významněji, jejich množství je ale velmi malé, protože je nízká i celková tučnost těchto ryb. Spoléhat proto na jakéhokoli lososa z běžného obchodu jako na vydatný zdroj zdraví prospěšných omega-3 kyselin je trochu bláhové,“ shrnuje šéfredaktorka časopisu dTest, Hana Hoffmannová.

Rozdíly v podílu tuku, které zjistila laboratorní měření, byly obrovské. Oficiální zdroje uvádějí průměrné hodnoty tuku pro lososa gorbušu okolo 5 %, pro lososa obecného kolem 12 %. dTest přitom zjistil u mražených filetů od 0,5 do 18 % tuku.

100gramové porce testovaných lososů obsahovaly 0,013-4,7 g omega-3 kyselin.

Pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění se doporučuje konzumovat 1 g kyseliny dokosahexaenové (DHA) a eikosapentaenové (EPA) denně (omega-3 nenasycené mastné kyseliny).¹

Lososi neobsahovaly toxické látky ani přidanou vodu

Konzumenty ryb také často zajímá zamoření toxickými látkami, které mohou pocházet ze životního prostředí nebo být důsledkem velkochovu v akvakultuře. dTest u žádného vzorku nezjistil přítomnost rtuti, kadmia, olova, malachitové zeleně ani krystalové violeti.

„U farmových ryb jsme se zaměřili ještě na pesticidy a antibiotika; žádné problémy se ovšem neprokázaly. Jediný nález, těsně nad hranicí detekce a hluboko pod limitem, představovalo DDT u výrobku Vici Salmon Fillet Portion. Pesticid DDT se již nepoužívá, přesto v životním prostředí přetrvává z dřívějších let,“ poznamenává Hana Hoffmannová.

Pozitivním faktem, který byl zjištěn, je ten, že v žádném výrobku nebyla nalezena přidaná voda.

Zdroj: TZ dTestu