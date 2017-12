Silvestr, narozeniny a další skvělé události jsou příležitostí dopřát si potěšení ze zobání drobných dobrot. Jenže kde stále brát inspiraci, aby pohoštění nebyla nuda? Tipy najdete v kuchařce Mini mánie.

Mini mánie (Slovart, 2017) je kuchařkou se spoustou slaných i sladkých dobrot. Je plná košíčků, kanapek, jednohubek, koláčků nebo sušenek.

Drobné zobání vypadá zábavně, je praktické a můžete vyzkoušet řadu různých chutí, na rozdíl od chlebíčků, kterých sníte mnohem méně. Kuchařka Mini mánie Ilse Königové nabízí velmi mnoho možností, jak se stát výtečným hostitelem.

Drobné pohoštění

Obsahuje dobroty, které zvládne naprosto každý, ale také přípravu pokrmů pro ty zkušenější. Pro ty méně zdatné nabízí pohoštění z polotovarů. Autorka ale myslela i na ty, kteří by si chtěli jídlo připravit zcela v domácí režii.

Kuchařka obsahuje 6 kapitol:

Drobné hříchy povoleny,

Mocné jídlo s vysokým vitaminovým faktorem,

Chuť a hojnost v naplněném obalu,

Pro uspěchané a lenošivé,

Kouzlo neobyčejného,

Podomácku snadno!

Už názvy kapitol napovídají, kam se ubírá jejich obsah. Kromě naprostého mlsání nabízí kuchařka i zdravější varianty, které nejen výborně chutnají, ale i skvěle vypadají. Příkladem jsou třeba právě Hummusové košíčky, které máme pro vás jako ukázku. Za vyzkoušení rozhodně stojí a na stole vypadají reprezentativně.

Krémy, džemy, ovoce, zelenina, mořské plody, ryby, sýry, je toho spousta, co může obsahovat mini pohoštění. A tato kuchařka nabízí jejich zajímavé varianty. Nemusí se jednat ani o žádnou maxioslavu, drobné dobroty můžete připravit i k odpolední kávě s kamarádkou. Ta ocení třeba Kávové brownie kostičky nebo Sušenky s ovocem.

V kapitole Podomácku snadno! naleznete tipy na domácí přípravu těst, sušenek, džemů nebo krémů.

V závěru kuchařky nechybí ani tipy pro úspěšné vaření. S touto kuchařkou zazáří před strávníky začátečníci i pokročilí kuchtíci.

Radost z drobností

Rakušanka Ilse Königová má sice zcela jiné zaměstnání než je kuchařka, ale vaření miluje a její tituly jsou vždy velmi úspěšné. Spolu s fotografkou Inge Praderovou a stylistkou Clarou Montiovou dávají dohromady kuchařky, které nejen nádherně vypadají, ale jejichž recepty se stávají velmi oblíbenými.

Když budete chtít oslnit třeba rodinu nebo přátele, je sáhnutí pro inspiraci do knihy Mini mánie určitě tou skvělou volbou. Rychlé a zajímavé nápady strávníky určitě potěší a zábavě nebude stát nic v cestě.

Abyste si mohli udělat představu o receptech v knize, nabízím malou ukázku.

Žížaláci

asi 100 ks (12 porcí)

Základ

80 g hladké mouky, 60 ml mléka, 1/2 lžičky krupicového cukru, 1 vejce (M), 1 lžíce rozpuštěného másla, necelá lžíce meruňkové pálenky, špetka soli, olej na smažení

Dokončení: moučkový cukr

Mouku prosejte do mísy, zalijte mlékem, vymíchejte dohladka a vmíchejte cukr. Těsto nechte 10 minut odpočívat. Zapracujte vejce, máslo, pálenku a sůl.

Těstem naplňte cukrářský sáček s hladkou trubičkou s 3mm otvorem (nebo můžete použít pevný plastový sáček a odstřihnout růžek o potřebné velikosti). V hluboké pánvi silně rozehřejte na 3 prsty vysokou vrstvu oleje (správnou teplotu poznáte podle toho, když se u ponořené vařečky dělají bublinky). Těsto v co možná nejmenších spirálkách vypouštějte do oleje (začínejte od prostředka). Lehce zmírněte oheň. Smažte do světle hněda, jednou obraťte. Vyjměte odpěňovačkou (děrovanou sběračkou). Pozor, ještě dotmavne.

Nechte okapat na papírových utěrkách a podávejte co nejčerstvější. Krátce před podáváním poprašte podle chuti moučkovým cukrem.

Hummusové košíčky

na 12 formiček na minitartaletky o průměru 5 cm

Základ

80 g hladké pšeničné chlebové mouky, 1/4 lžičky soli, 1/4 lžičky cukru krupice, 60 g studeného másla, ledová voda, máslo na formičky, mouka na poprášení, rýže na slepé pečení.

Náplň 1

2 lžíce olivového oleje, 40 g hrášku, 60 g sojových bobů (mražených), po špetce mletého římského kmínu a koriandru, po 1 lžičce nakrájené nati koriandru a máty, 1 lžíce sezamového oleje, 1 lžička citronové šťávy, 1 stroužek česneku, sůl, pepř

Náplň 2

1 malá vařená řepa, 150 g vařené cirzny, šťáva kůra z 1-2 citzronů, 1 stroužek česneku, 1 lžička sezamové pasty (tahini), 3 lžíce olivového oleje

Náplň 3

2 lžíce olivového oleje, 125 g mrkve, 2 stroužky česneku, šťáva a kůra z 1-2 pomerančů, 1 lžička citronové šťávy, sůl, pepř, na špičku nože mletého římského kmínu, 1 lžíce medu, na špičku nože harissy, 1 lžička sezamové pasty tahini

Dokončení: zajímavá zelenina, olivový olej.

Mouku promíchejte se solí a cukrem. Přidejte nakrájené máslo a ledovou vodu (množství podle potřeby) a rychle vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a na hodinu dejte do chladničky.

Troubu předehřejte na 180 °C (horkovzdušnou na 160 °C) formičky zlehka vymažte máslem. Těsto na mírně pomoučené pracovní ploše rozválejte na tloušťku asi 2 mm a na několik minut vraťte do chladničky. Vykrájejte z něj kolečka o průměru 6 cm. Vyložte jimi formičky a na několika místech propíchejte těsto vidličkou. Uložte do chladničky.

Z alobalu vystříhejte kolečka o průměru asi 8 cm. Položte je na těsto a vyplňte rýží.

Pečte (uprostřed trouby) asi 12 minut až začnou okraje hnědnout. Odstraňte alobal a rýži (pozor, horké!), korpusy vyjměte z formiček a nechte vychladnout na mřížce.

Náplň 1: Na 1 lžíci olivového oleje opečte doměkka hrášek a sójové boby. Spolu s ostatními přísadami zpracujte na pyré v sekáčku (chopperu). Přesuňte do sklenice. Odlože do chladu.

Náplň 2: Řepu nakrájejte nahrubo a spolu s cizrnou zpracujte na hrubé pyré. Přidejte ostatní přísady a rozmixujte najemno. Přesuňte do sklenice. Odložte do chladu.

Náplň 3: V pánvičce rozehřejte olej a a na mírném ohni opečte mrkev a oloupaný česnek doměkka. S ostatními přísadami rozmixujte na pyré. Přesuňte do sklenice. Odložte do chladu.

Ochutnejte náplně. Je-li třeba, vmíchejte ještě trochu olivového oleje, aby byly krémové. Naplňte jimi košíčky. Ozdobte nakrájenou zeleninou a pokapejte olivovým olejem.