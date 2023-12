I ve své nejnovější knize 5 ingrediencí zaměřené na Středomoří a podtitulem Skvělé jednoduché jídlo se snaží opět nabídnout co nejjednodušší recepty s co nejlepší chutí.

Svou knihou 5 ingrediencí – Pro snadná a rychlá jídla (Slovart, 2017) zahájil Jamie Oliver novou sérii. Nyní v ní pokračuje s novinkou na téma Středomoří. O tom, že má tento světoznámý kuchař velmi blízký vztah k této oblasti, je vidět z jeho dosavadní činnosti. A jaká je jeho poslední kniha? Nabízí v ní přes 125 receptů, které jsou oslavou středomořských surovin, chutí i vůní. A jak jsme u něj zvyklí, opět se snaží být co nejjednodušší a nekomplikovaný. Co jsou ale snadno dostupné suroviny v Británii, nemusí být u nás. Co pro nás tedy Jamie připravil?

Kuchařka je rozdělena do kapitol: Saláty, Polévky a obložené chleby, Těstoviny, Zelenina, Slané plněné pečivo, Plody moře, Ryby, Kuře a kachna, Maso, Sladkosti. Následuje krátká kapitola Užitečné poznámky do kuchyně, ve které se věnuje nejen samotným potravinám, ale i stravování. Už 27. Jamieho kuchařka má i autorovo poděkování a velmi podrobný rejstřík podle obsažených potravin. Na jedné z posledních stran je i přehled jeho titulů včetně uvedení, zda vyšlo česky.

Co se týká samotných receptů, je na každý potřeba jen 5 surovin, přičemž základ typu olivový olej, sůl či pepř se nepočítá. Není třeba spousty nádobí, a to je výhoda. Středomořská kuchyně neobsahuje příliš masa, proto je asi polovina receptů buď bezmasých, nebo s menším obsahem masa. U každého receptu najdete autorův krátký úvod, délku přípravy jídla a nutriční údaje.

A které suroviny obsahuje 5 ingrediencí – Středomoří? Typické pro jednotlivé země. Třeba Kuřecí prsa na česneku jsou plné libanonských chutí. Nechybí ani sumah, což je červený prášek s kyselou chutí z umletých plodů keře škumpy koželužské. Seženete ve specializovaných obchodech s kořením. Výborně vypadá například i Francií vonící recept na Bylinkový steak a křupavé brambory, ke kterému potraviny snadno seženete. Jen různobarevná rajčata si nejspíš budete muset odpustit. Vynikající mohou být i Úžasné pečené meruňky ve sněhovém pečivu s medem. I v tomto případě cestujeme s autorem po chutích Francie. Nechybí také tuniské chutě, třeba v receptu Tuniské špagety s krevetami, kde je obsažena ostrá kořenící směs harissa, kterou také seženete relativně dobře v obchodech s kořením. Objevit můžete i turecké, italské nebo třeba řecké chutě.

Krásná kuchařka se právě teď hodí i jako dárek. Pro nás obsahuje řadu potravin, které si budete muset pořídit. Ale určitě jsou v kuchařce recepty, které zvládnete přichystat s u nás obvyklými surovinami. Recepty jsou popsány Jamieho typickým názorným stylem, takže s jejich realizací nebudou problémy. Pokud rádi zkoušíte nové chutě, máte rádi jednoduché recepty, tak vás nový titul Jamieho Olivera určitě potěší.

Nakladatel: Slovart, 2023, překlad: Dagmar Eisenmannová, orig.: 5 Ingredients Mediterranean, 2023, pevná vazba, 320 str., 699 Kč