Televize, sociální sítě, nákupák. Program zimních víkendů nebývá příliš pestrý, ale může být. Stačí vyjet z metropole ven směrem na západ. Od hranice města Prahy totiž až k Berounu se nachází chráněná krajinná oblast Český kras slibující zábavu na celý víkend. Dominantou kraje je samozřejmě hrad Karlštejn, který je k údivu mnohých návštěvníků otevřený takřka celoročně. A co víc? Český kras je zaslíbený turistice i odpočinku v panenské přírodě a je tak ideální destinací na prodloužený víkend.

Na hrad i v zimě

Většina tuzemských státních památek již ukončila svou sezónu, ale to rozhodně není případ slovutného hradu, který sehrál významnou úlohu v našich dějinách. Karlštejn patří mezi nejdůležitější státní památky a je otevřený i v zimě. O vánočních svátcích se dokonce nabízejí prohlídky od úterý do neděle, v lednu a v únoru pak od pátku do neděle. Vstupenky na základní prohlídkový okruh se mohou rezervovat online, odpadne tak mrznutí ve frontě před pokladnou. Součástí je výklad a návštěva reprezentačních a soukromých prostor císaře Karla IV.

Pohoda na pokoji

A kam po prohlídce? Rozhodně do vyhlédnutého ubytování, které patří k nejlepším v kraji. Penzion Karlštejn s deseti stylovými pokoji je ideální pro zamilované páry i rodiny s dětmi. Nachází se na místě původního hotelu U nádraží, který se pyšní historií sahající do roku 1931. Dnešní podoba penzionu je ale moderní, všechny pokoje mají vlastní koupelnu, nechybí plochá TV, bezpečnostní schránka a samozřejmě rychlá wi-fi. Bezesporu potěší místní restaurace, která je součástí penzionu, nabízející českou kuchyni a několik druhů točeného piva.

Výšlapy zimní krajinou

Ale zůstat v teple hospůdky nebo na pokoji se zrakem přišpendleným k modré obrazovce? To by byla velká škoda, protože okolí Karlštejna je protkané množstvím turistických stezek různých náročností. Vyberou si lidé toužící po klidné procházce kolem řeky Berounky i ti, co si chtějí dát v době volna pořádně do těla. Právě těm se nabízí výšlap na vyhlídku Skála, odkud je dechberoucí pohled na poutní místo Svatý Jan pod Skalou, nebo na vápencový kopec Zlatý kůň, který je současně národní přírodní památkou, protože se pod ním ukrývají známé Koněpruské jeskyně. Do těch ale musíte přijet až na jaře, v zimě jsou totiž pro veřejnost uzavřené.