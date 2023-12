Myslíte si, že sňatky z rozumu jsou záležitostí jen historických romancí? Z toho omylu vás vyvede nová moderní romance Elly Maise…

Ohromená Rose se sotva vzpamatovala ze smrti svého strýce, a už stojí na radnici a bere si naprosto neznámého chlápka, aby díky němu vyzrála na kličku v závěti. Tím si zachrání existenci své vysněné kavárny. Je ale otázkou, co z téhle dohody bude mít „manžel“, právník Jack Hawthorne. Není totiž zrovna upovídaný. Vlastně byste asi těžko hledali rozdílnější povahy. Rose je srdečná a mluvná, zatímco Jack je odměřený, zachmuřený a obrat „skoupý na slovo“ vymysleli přímo pro něj. Má tenhle vztah vůbec naději? A opravdu se musím ptát? A proč je ta obálka černá?

Oblíbené náměty romancí – manželství na oko plus kterak fajn holka vytáhne z ulity zapšklého chlápka, už čtenářky určitě znají v mnoha variacích. Co nového se tu dá ještě vymyslet?

Teda krom toho, že nechápete, proč se do Jacka Rose pomalu zamilovává, když ten člověk má jednání jako nějaký robot nebo autista. Ačkoli mám určitou slabost pro zádumčivé literární pány, Jack mi tady dlouho neseděl. Asi i proto, že to s upřímností moc nepřeháněl…

První polovina nabídla klasickou situaci – pomalé sbližování dvou cizinců, přinucených okolnostmi předstírat manželství, čili normálka. Plus obvyklé popírání, že ho ten druhý vůbec nepřitahuje, protože to by bylo naprosto nevhodné a tak vůbec….

V druhé půlce autorka konečně pořádně zamotá už tak složitou situaci dost nečekanými komplikacemi. A mně při té příležitosti konečně dojde, že to, jak Jack mluví brutálně zpříma a tak pravdivě, až to uráží, není jen odrazující póza, ale prostě jeho povaha. Na zabití, ale když to Rose přijde roztomilé, její volba…

Nakonec jsem odpustila hlavnímu hrdinovi, že je takový kokot, a držela pěsti hrdince s její kavárnou. Při čtení tohohle smyslného příběhu jako by vám postavy ožívaly před očima, poznáte je opravdu dobře i v dost krizových chvílích a po dobu strávenou nad knihou jako byste byly součástí tohoto – naprosto fiktivního – života. Kouzlo literatury…

Originál: Marriage for one, 2019, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2023, 431 stran