Tři ženy, skrývající každá své tajemství, které se setkají ve slavném vlaku. Jednou z nich není nikdo méně slavný než samotná Agatha Christie. Víme už o spisovatelce vše, nebo nějakou novou kapitolu přidá Žena v Orient Expresu?

Agatha Christie. Legenda detektivního žánru, milovaná autorka, stvořitelka Hercula Poirota i slečny Marplové. Ale také obyčejná žena se zcela prozaickými problémy, žena, která toužila po lásce, porozumění a klidu. Po ošklivém rozvodu s Archiem Chrástkem se Agatha pod falešným jménem vydává na cestu na Blízký východ, samozřejmě nejslavnějším vlakem všech dob, luxusním Orient Expresem.

Potkává zde Katharine Keelingovou, přitažlivou mladou ženu, jejíž manželství však skočilo velmi tragicky již po šesti měsících. Třetí do dámského trojlístku je čerstvě a šťastně provdaná Nancy Nelsonová, která však čeká dítě jiného muže. Všechny tři dámy netuší, že jejich náhodné setkání navždy změní nejen jejich životy. Každá z nich obezřetně stráží svou minulost, ale je čím dál jasnější, že skrývají také velké tajemství. A nebyla by to snad ani Agatha Christie, aby se nepokusila vše odhalit. Jak vlak chvátá ke svému cíli, životy tří hrdinek se nečekaně a nevratně proplétají…

Žena v Orient Expresu je román bohatě inspirovaný životem Agathy Christie. Autorka Lindsay Jane Ashfordová si vypůjčila některé reálie a historická fakta, přimíchala k nim notnou dávku fantazie, špetku napětí a také nějaký ten pověstný britský humor. Stvořila tak přesný koktejl na pomezí biografie a faktu, při jehož čtení se neustále ptáte sami sebe, jestli se to takhle mohlo skutečně stát a kolik z příběhu je pravda. Na konci knihy sice autorka spoustu odhaluje, ale přesto nechává některé události zahalené tajemstvím.

Musíte použít své malé šedé buňky, jak by řekl skvělý Hercule Poirot, a odhalit podhoubí příběhu sami. Žena v Orient Expresu, z nakladatelství Jota, nadchne příznivce Agathy Christie, zaujme čtenáře životopisů a milovníky záhad.

Její detektivové vždy dokázali rozkrýt každou nepravost a zločin. Pohodlně se usaďte a vypravte se na cestu, která poodkryje roušku života jejich autorky.