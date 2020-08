Zeleninová kapsa, bramborový koláč, ale také třeba ovocné nanuky čekají v dnešní dávce receptů od Akademie kvality. Inspirujte se a nechte si chutnat.

Zeleninová kapsa

Fotografie receptu naznačuje, že půjde o „wrap“, v našem podání kapsy plné sezónní zeleniny. Čerstvá rajčata, okurka, paprika a červená cibule. Jestliže vám roste na zahrádce třeba řapíkatý celer, klidně ho tam přihoďte. Příprava placek není složitá, ale už vyžaduje trochu kulinárního umění. Nenechte se však odradit, i když s vařením teprve začínáte. Třeba budete mít začátečnické štěstí. Nechte si chutnat.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 5

Doba přípravy: 50 minut

Náročnost: **

Ingredience:

Na placky:

500 g hladké mouky

100 ml slunečnicového oleje

280 ml horké vody

1 lžička soli

Na náplň:

½ ledového salátu

3 velká rajčata

½ salátové okurky

1 žlutá paprika

1 červená cibule

150 g přírodního čerstvého sýra

Na zálivku:

150 ml bílého jogurtu

sůl

pepř

Postup:

1. Prosetou mouku smíchejte s olejem, špetkou soli a horkou vodou.

2. Vypracujte hladké a nelepivé těsto, které následně rozdělte na 5 kuliček. Z těch vyválejte pravidelné kruhy.

3. Placky pečte nasucho a prudce na rozpálené pánvi zhruba 45 sekund z každé strany.

4. Poté vložte mezi utěrky, aby placky neztvrdly.

5. Bílý jogurt opepřete a osolte.

6. Zeleninu a sýr si nakrájejte dle libosti, poklaďte obojí na placky, zakápněte jogurtem

a zarolujte.

Tip: Rajčata v žádném případě nedávejte do lednice. Projevilo by se to negativně na jejich chuti i konzistenci. Nedozrálé kousky nechte uzrát na světle a slunci min. při 20 oC.

Bramborový koláč

Připravili jsme pro vás variaci brambor a listového těsta. Získáte dostatek energie a velké množství minerálů (draslík, hořčík, železo, fosfor, mangan, jód a další), vitaminů (C, B1, B2, B3, B5, B6, B9 – kyselina listová) i bílkovin. Vůni dodá snítka rozmarýnu.

Počet porcí: 8, doba přípravy: 35, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

1 listové těsto

4 velké brambory

150 g polotučného tvarohu

100 g tvrdého sýra

1 vejce

hrst čerstvého rozmarýnu

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Troubu předehřejte na 170 oC.

2. Tvaroh smíchejte s nastrouhaným sýrem a osolte a opepřete.

3. Těsto si rozložte na plech s pečicím papírem, potřete ho tvarohovou směsí a poklaďte na brambory nakrájené na tenké plátky.

4. Pomašlujte vejcem a dejte péct na cca 25 minut.

5. Podávejte zasypané čerstvým posekaným rozmarýnem.

Tip: Pro skladování brambor je optimální teplota cca 4 °C a relativní vlhkost v rozmezí 80–90 %.

Bramborové špízky

Bramborové špízky se skládají i z cherry rajčat, tvrdého sýra a bazalky. Ocení ho vegetariáni a ti, kteří si přejí odlehčit jídelníček a současně si taky pochutnat. Jelikož pokrm září všemi barvami, stoprocentně o něm můžeme říct, že ho jíme už jenom očima.

Počet porcí: 4-8 porcí, doba přípravy: 35 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

8 nových brambor

150 g oblíbeného tvrdého sýra

200 g cherry rajčat

hrst čerstvé bazalky

olivový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Brambory uvařte ve slupce a nakrájejte na tlustší kolečka.

2. Sýr si nakrájejte na silnější plátky a rajčata na půlky.

3. Napichujte na párátka a dozdobte listy bazalky.

4. Zakápněte olivovým olejem, osolte a opepřete.

Tip: Cherry rajčata obsahují různé typy antioxidantů, od nichž se odvíjejí jejich barvy. Červená mají nejvíce lykopenu, oranžová beta karotenu a žlutá zeta karotenu. Další antioxidanty typu flavonoidů se nacházejí v hnědých a černých plodech.

Tatarák ze pstruha

Tataráky jsou v poslední době velmi populární. Vedle těch z hovězího masa můžete vyzkoušet ten náš, s masem ze pstruha. Aby vynikla jeho chuť, nesmí samozřejmě chybět ani něco kyselého a taky čerstvý kopr. Skvělou přílohou je chléb nebo pečivo opečené v troubě.

Počet porcí: 2, doba přípravy: 30 minut, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

6 filetů pstruha

1 šalotka

3 nakládané okurky

1 lžíce plnotučné hořčice

1 lžíce lněného oleje

hrst čerstvého kopru

½ citronu

sůl

čerstvě mletý pepř

světlé pečivo k servírování

Postup:

1. Filety zbavte případných kostí a kůže a vidličkou natrhejte nadrobno.

2. Šalotku a okurky nakrájejte na kostičky.

3. Kopr nakrájejte a smíchejte s rybou a zeleninou.

4. Osolte, opepřete, přidejte hořčici, lněný olej a ochuťte citronem.

5. Podávejte s opečeným světlým pečivem.

Tip: Pamatujte si, že rybě neuškodí více soli. To ovšem neplatí o koření. S tím raději opatrně.

Pečený kapr s bylinkami a bramborem

Receptů s kapřím masem není nikdy dost. Kapra můžete dopřát kdykoliv v roce, nejen na Vánoce, kdy si z něj nejspíše připravujete řízky a polévku. Kapří maso je nejen dobré, ale také plné omega-3 mastných kyselin, za které vám poděkuje především vaše srdce. Maso z kapra obsahuje lehce stravitelné bílkoviny.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 40 minut, náročnost: **

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

4 kapří podkovy

500 g rajčat

400 g nových brambor

hrst tymiánu

hrst rozmarýnu

šťáva z ½ citronu

150 g másla

3 stroužky česneku

60 ml zeleninového vývaru

hrst čerstvé pažitky

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Brambory si uvařte ve slupce.

2. V pánvi si rozpusťte máslo a nechte na něm opéct na plátky pokrájený česnek.

3. Přidejte vývar a nechte projít varem.

4. Vhoďte posekaný rozmarýn a tymián.

5. Rybu omyjte a osušte, vložte do pekáčku a přelejte máslovou směsí.

6. Přidejte pokrájená rajčata, osolte a opepřete a dejte péct na cca 30 minut do trouby předehřáté na 180 oC.

7. Podávejte s brambory s posekanou pažitkou a zakápnuté citronem.

Tip: Než budete porcovat rybu, pořiďte si kvalitní ostrý nůž. Na filetování je vhodná tenká, ostrá a pružná špička. Na porcování podkov zase silnější nůž.

Domácí nanuky s lesním ovocem

Nanuky jsou plné ovoce a jogurtu. Aby nebyly moc kyselé, prosladili jsme je lžící medu. Výběr plodů je samozřejmě na vás. Doporučujeme směs jahod, borůvek, malin a třešní. Všechno, co zrovna najdete na zahrádce nebo třeba u vašich oblíbených farmářů. Skvělé řešení, jak nadopovat děti vitaminy a bílkovinami a ještě jim tím udělat radost.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 15 minut + mrazení, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

50 g jahod

50 g borůvek

50 g malin

30 g třešní

150 ml bílého jogurtu

50 ml vody

1 lžíce medu

Postup:

1. Jahody nakrájejte na plátky, třešně vypeckujte a smíchejte v míse s jogurtem, ostatním ovocem a lžící medu.

2. Vlijte do formiček na nanuky a nechte zamrznout.

Tip: Příprava nanuků je ideální činností pro děti, které si zároveň mohou zamlsat.

Domácí nanuky z meruněk

Ovocná dřeň je v létě velmi osvěžující. Zkusit můžete i zmrzlinu z meruněk. Mají jedinečnou vůni a chuť, obsahují mj. železo, draslík a antioxidanty (betakaroten) a podporují metabolismus.

Počet porcí: 4, doba přípravy: 15 minut + mrazení, náročnost: *

Foto: Akademie kvality

Ingredience:

5 zralých meruněk

150 ml vody

2 lžíce medu

Postup:

1. Meruňky rozmixujte s vodou a přidejte med.

2. Vlijte do formiček na nanuky a nechte zamrznout.

Tip: Výroba nanuků představuje perfektní způsob, jak zužitkovat sezónní ovoce a vychutnávat si ho pak v jakoukoliv roční dobu.

Zdroj: Akademie kvality