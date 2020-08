Pro cestu do Karlovarského kraje letos nahrává řada různých faktorů, především slevy a vstupy zdarma pro turisty. Karlovy Vary mají svou akční Region card, nabitou různými slevami, volnými vstupy a MHD v ceně. Ideální pro lidi, kteří jsou v regionu po vlastní ose.

V Karlových Varech je toho i letos hodně k vidění, ačkoli hotel Thermal je v částečné rekonstrukci, stejně jako Mlýnská kolonáda a část moderní Tržní. Skoro to vypadá, jako by peníze, ušetřené zrušeným filmovým festivalem, šly hned do oprav čehokoli. Ale překrásná Tržní kolonáda je bez jakýchkoli bariér a s kalíšky tam můžete ochutnávat horké prameny dle libosti.

Tržní kolonáda Karlovy Vary

Procházkou podél řeky Teplá se můžete pokochat centrem města, vychutnat si slunnou atmosféru francouzské Riviéry, posedět v kavárně nebo se nechat svézt kočárem až k Grandhotelu Pupp (a k další rekonstrukci Císařských lázní…).

Letos se nemusíte prodírat davy, na odstavném parkovišti pro zájezdové autobusy stojí tak jeden-dva denně a kyvadlový bus, který běžně praská ve švech, v dnešních dnech jezdí do centra jen na vyžádání cestovky…

Koho odradily vysoké ceny hlavního města, ten se může rozjet na hrad Loket. Tento malebný skvost z 12. století se tyčí nad řekou Ohře a právě její ohyb dal městu své jméno. Na hradu bylo dlouhá léta vězení, nyní je patrně na jeho počest prohlídka útrpného práva a mučících nástrojů, velmi realistická. O dost klidnější je výstava místního porcelánu nebo kus největšího českého meteoritu z 15. století, o který se zajímal i amatérský geolog Goethe.

Hrad Loket

Tento literát si kraj velmi oblíbil a prakticky kamkoli se hnete, uvidíte jeho pamětní desku, nebo aspoň zmínku v průvodci. Do smrti si budu pamatovat naprosto zbytečnou informaci, že Goethe byl v Čechách celkem třináctkrát a že dohromady by to dalo tři roky. Nemluvě o veselé historce jeho stařeckého dvoření se jakési sotva náctileté místní dívčině.

Zřícenina Andělská Hora

Pokud si toužíte vyšlápnout nějaký kopec a rozhlédnout se po okolí, je ideálním místem zřícenina Andělská Hora. Na informační tabuli se dozvíte o všech ranách osudu, které vesnici zasáhly, i překvapivý fakt, že až do roku 1990 byla součástí Karlových Varů, i když nejsou vůbec vidět ani z toho nejvyššího bodu. Další tabule není moc povzbudivá, nedoporučuje lézt na skály, abyste nevyplašili hady…

Pokračování cestování po západočeském regionu si budete moci přečíst za týden.