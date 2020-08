Už název napovídá něco o bláznivém nápadu pokusit se uspět s pivem uprostřed krásných francouzských vinic…

Autobiografických příběhů o lidech z Anglie, co propadli kouzlu francouzského venkova, koupili ruinu a byli strašlivě šťastní, vychází každý rok hned několik. Rozjel to Peter Mayle a jeho Rok v Provenci. Tommy a jeho šílená historie do tohohle trendu rozhodně patří.

Je to příběh o chlápkovi, co už měl plné zuby práce v korporátu, tak vzal přítelkyni a úspory a koupil nádherný dům v údolí Loiry – bez plánů, zato s šíleným psem. A s jednoduchou nádrží na výrobu vlastního piva. Když navíc zjistí, že se brzy rozrostou o dalšího člena, usoudí, že je načase převzít zodpovědnost a začít něco dělat. Teď už opravdu vážně…

Vtipný a autentický příběh obyčejného britského flákače, který pochopil, že z něj profi zahradník nebude a že by tedy s tím pivem měl něco podniknout, ten mě tedy hodně bavil. Občas jsem sice musela přeskočit půl stránky, věnované sladu, chmelu a Ph vody, ale většinou se pak stejně ukázalo, že Tommy sám tomu vůbec nerozumí a ty hodnoty si vymýšlí, aby vypadal chytřeji…

Sžíravě sebeironický přístup ke všem jeho průšvihům (a že jich nebylo málo) vás zaručeně rozesměje, a navíc když autor sám přiznává, že plzeňský slad je nejlepší, získává další body k dobru. Vedle těch za neskutečné historky o bláznivém psovi, náladové dodávce nebo jeho urputných snahách vyrobit pivo, které by nesmrdělo jako popelnice…

Originál: A Beer in the Loire, 2018, překlad: Petr Horák, vydalo: Argo, 2020, 236 stran