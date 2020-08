Billie Eilish je hudební ikonou současnosti. Sbírá jednu cenu za druhou. Jaká je ale tato star ve skutečnosti? Kniha Billie Eilish je velmi osobní.

Zpěvačka a skladatelka ještě nemá ani 20 let (* 2001), zato se jí skvěle daří zaujmout mladé lidi. Nejspíš je to jejími velmi osobními texty. Stejně jako melodie jsou plné temnoty. Jak z knihy máme možnost poznat, daří se Billie přesně to, co zamýšlela. Poprvé zazářila v roce 2015 a první velké ocenění získala v roce 2019. Billie je svá a netouží na tom nic měnit. Právě tím by mohla být inspirací pro své vrstevníky.

Naprosto uznávám, že slavná osobnost má jako vzor pro ostatní velkou zodpovědnost. Ale to neznamená, že budu měnit to, jaká jsem. Místo toho, abych měnila své umění, musím lidem ukázat, že mé umění je vyjádřením mé osobnosti. Str. 36

Čtenáři tu najdou spoustu informací o jejím dětství, rodině a dospívání. Dozví se, proč jsou texty takové, jaké jsou a co hudební hvězdu trápí. Jak probíhal začátek Billiiny kariéry, jak se vyvíjela a kdo na ní měl podíl. Autor knihy, Malcolm Croft, prozradí, co stojí za zpěvaččinou vizáží a spoustu dalších informací.

Myslím, že uznání si zaslouží úplně každý, bez ohledu na věk. Chci říct, že jsem ráda, když mě chválí za to, že jsem dobrá. Str. 29

Kniha se skvěle čte a je výborně graficky zpracovaná. Mladí mají naservírovanou svou megahvězdu v celé zářivé podobě. Lépe pochopí, kdo je ta hudební star, která se jim tak dostala pod kůži. Titul plný fotek se svým idolem a jeho výroky slupnou jako jednohubku. A možná se nechají i inspirovat.

Knihu s prostým názvem Billie Eilish letos vydala nakladatelská značka Ella & Max.