Dary přírody, to je to nejlepší, co můžete tělu dát. Kuchařka z lesů a luk nabízí spoustu možností, jak využít poklady z přírody. Pokud využíváte jen základní bylinky, seznámí vás s mnohem větším bohatstvím.

Voňavé a lákavé recepty

Kuchařka německé autorky Diane Dittmerové je rozdělena do čtyř hlavních kapitol: První zeleň, Křehkost přírody, Bohatá sklizeň a Poslední poklady přírody.

Každá kapitola hned ze začátku nabízí přehled několika tipů, v nichž jsou uvedeny rostlinky, které prospívají zdraví s krátkou charakteristikou. Také se dozvíte, jak je dobře využít.

Pestré recepty podle období

Pak už následují vlastní pestré recepty, které se vždy hodí ke konkrétnímu ročnímu období. Nechybí ani řada tipů, které posunou vždy konkrétní recept na vyšší úroveň.

Zbylé rajčatové čatní lze naplnit do zavařovacích sklenic a dát do chladničky. Vydrží minimálně 1 týden a výborně chutná i k jinému výraznému sýru, pečenému kuřeti či rybě (str. 22)

Bylinky jsou vždy vyznačeny hvězdičkou. Občas je u surovin uvedena i jiná – náhradní – varianta.

Mezi recepty najdete jak sirupy, saláty, tak i různé sladkosti, ale i hlavní jídla, pečivo a slané koláče. Můžete si připravit Kopřivový věnec, netradiční Bramborový salát, Houbové rizoto nebo třeba Bezinkové trtaletky.

Celá kuchařka je svěží, nápaditá a pestrá, takže jde z ní čerpat novou inspiraci pro zpestření jídelníčku úplně snadno. Na konci nechybí ani klasický rejstřík receptů podle surovin, podle kterého se mnohem lépe orientujete. Co se týká surovin, možná mezi nimi najdete rostliny, které obvykle nepoužíváte. Nic ale nebrání tomu, abyste si rozšířili obzory a zašli do přírody.

Diana Dittmerová je bývalou food redaktorkou ženského časopisu a vytvořila už i několik kuchařek. Obzvláště ráda má divoce rostoucí rostliny. Jako fotografku si většinou vybírá Anke Schützovou, se kterou sdílejí vášeň pro bylinky. Ta se podílela i na fotografiích k této kuchařce. A jsou opravdu zdařilé – a jak by to mělo být – přímo vybízejí k vyzkoušení receptu.

Kuchařku z lesů a luk vydala Euromedia v edici Esence (2018).

Nechte se inspirovat receptem z kuchařky.

Pražma s lebedovým salátem s broskví

Přímo z grilu chutná pražma dvakrát tak dobře a se svěžím bylinkovo-ovocným salátem tvoří perfektní letní jídlo, které se zaručeně postará o dobrou náladu.

Pro 4 osoby

Pražmy: 12 snítek mateřídoušky, 1 bio citron, 4 očištěné a vykuchané pražmy (á 350-400 g, popř. siven nebo pstruh lososový), sůl, pepř.

Salát: 150 g listů lebedy (cca 15 stonky) , 1 hrst bršlice, 15 snítek šťovíku, 4 zralé ploché broskve, 4 lžičky kostivalu, 1 malý pomeranč, 15 šafránových vláken, 2 lžičky bílého octa, 1-2 zarovnané lžičky akátového medu, sůl, pepř, 6 lžic oleje z lískových oříšků.

Příprava: cca 50 minut

Jedna porce: cca 355 kcal

1. Na přípravu ryb rozpálíme zahradní gril. Mateřídoušku opečeme a otřepeme dosucha, listy otrháme a nakrájíme nahrubo. Citron omyjeme horkou vodou a podélně nakrájíme na plátky. Pražmy omyjeme zvenku i zevnitř, jemně osušíme a okořeníme solí, pepřem a mateřídouškou. Každou rybu vyplníme plátkem citronu. Ryby vložíme do grilovacích roštů.

2. Připravíme si salát: lebedu, bršlici a šťovík opereme, otřepeme dosucha a odstraníme silnější stonky. Broskve omyjeme, rozpůlíme a odstraníme pecku. Dužinu nakrájíme na klínky. Bylinky, broskev a květy kostivalu dáme do mísy.

3. Z pomeranče vymačkáme šťávu. Polovinu šťávy zahřejeme se šafránovými vlákny v malém hrnci. Sejmeme z ohně a necháme vychladnout, přitom vmícháme zbylou šťávu, ocet, med, sůl a pepř. Nakonec zašleháme olej z lískových oříšků.

4. Pražmy grilujeme asi 10 minut dokřupava a dozlatova (nebo smažíme na grilovací pánvi vytřené olejem), přitom rybu obracíme. Krátce grilujeme zbylé plátky citronu.

5. Salát přelijeme zálivkou a opatrně promícháme. Ryby vyjmeme z grilovacích roštů a se salátem a plátky citronu naaranžujeme na talíře.

Tip: Přidáním lískových oříšků bude salát křupavější: 5 lžic lískových oříšků orestujeme na pánvi bez tuku dozlatova a salát jimi před podáváním posypeme.