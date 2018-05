Dnešní doba může přinést spoustu zmatenosti v tom, které jídlo nám prospívá a které bychom si měli odpustit. Jak které složky potravin fungují a jaký účinek mají na tělo a spoustu dalších informací poskytuje kniha Jak funguje jídlo. Zajímavá fakta podaná názornou formou baví i děti.

Právě způsob zpracování knihy je důvodem, proč nejspíš u knihy člověk stráví mnohem více času, než by předpokládal.

Kniha je rozdělena do šesti hlavních kapitol.

O jídle a potravinách,

Uskladnění a vaření,

Druhy potravin,

Nápoje,

Strava a diety,

Jídlo a životní prostředí.

Podkapitoly nabízejí další zajímavá témata. Uděláte si základní představu nejen o historii stravování, o původu potravin, fungování těla a jednotlivých složkách stravy.

Pozoruhodná fakta

Věděli jste, že naposledy objevená základní chuť má název Umami (japonsky znamená zhruba pikantní) a charakterizuje ji chuť kyseliny glutamové (může u malých dětí vyvolat alergickou reakci)? Nachází se v kvašených a zralých potravinách (parmazán, sójová omáčka a podobně).

Pokud cestujete letadlem, mohlo by vás zajímat, že se při letu snižuje citlivost na slaná a sladká jídla zhruba o 30 %, proto se do letadla jídla mnohem více solí.

Dostanete ale také odpovědi, jak je to s důležitostí bílkovin, proč jsou určité aminokyseliny klíčové. Získáte fakta o různých teoriích prospěšnosti stravování (o bezlepkových dietách a různých trendech ve stravování). Které organismu prospívají a které bychom si měli odpustit. V titulu autoři řeší i další diety a upozorňují také na různé mýty o jídle. Dozvíte se o tom, co to znamená organické zemědělství nebo také jak moc je důležitý doporučený datum spotřeby.

Co jsou to vlastně ty energetické nápoje, z čeho se skládají a jaký mají vliv na organismus. V této slouvislosti je zajímavá otázka způsobu, jakým naše tělo zpracovává energii a proč ji přirovnáváme k energetickému rozpočtu.

V souvistosti se stravou, cvičením a ukládáním tuků získáte jasnou představu, co se kam ukládá a za jakých podmínek. Proč je zase důležité jíst hodně vlákniny, jak to funguje a jakou radost z toho mají střeva.

„Lidské tělo nemá žádnou potřebu rafinovaných cukrů, protože glukózu, kterou potřebuje, získává rozkladem polysacharidů.”

Podle autorů knihy nebyla prokázána škodlivost aspartamu, což ale není tak úplně pravda. Bolest hlavy bude v tomto případě asi to nejmenší zlo. O aspartamu už jsme několikrát psali. (Škodlivostí této látky se ve své knize Babské rady profesorky Strunecké zabývá Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.).

Odborníci tvrdí, že 1 z 10 úmrtí na rakovinu by se dalo zabránit správnou stravou.

Některé závěry pocházejí ze studie EPIC, která od poloviny 90. let sledovala půl milionu Evropanů s ohledem na jejich stravu a zdraví.

Základní naučná kniha o stravování

Kniha Jak funguje jídlo s podtitulem Co jíme, když jíme, by se mohla stát základní příručkou, která vám poskytne dostatek zajímavých informací, na které můžete dál navazovat, pokud vás zaujmou. Protože se ale oblast stravování a jednotlivých složek potravin stále prozkoumává, mohou být některé věci a záležitosti (jako třeba sladidla) být velmi diskutabilní.

V zásadě je kniha Jak funguje jídlo velmi dobře udělaná a zaslouží si pozornost. Díky skvělému grafickému zpracování přitáhne i ty, kteří by o vlivu stravování možná jinak vůbec číst nechtěli.

Titul Jak funguje jídlo přeložila, z anglického originálu How food works vydaného Dorling Kindersley Limited (2017), Jitka Rákosníková a vydala ho Euromedia v edici Esence (2018).