Konečně vyšla česky, oddechnou si nadšeni ti, kteří už o knize slyšeli a v angličtině si na ni netroufli. Co všechno najdete v knize GAPS terapeutický protokol?

O co se vlastně jedná? GAPS dieta se využívá tak dlouho, jak organismus potřebuje. Tedy po dobu, kdy je nutné změnit fungování trávicího ústrojí. Většinou se jedná o rok až dva, ale někteří lidé na dietě zůstávají i více let. Tato strava neslouží k hubnutí, ale s její pomocí se odstraňují různé zdravotních potíže – fyzicko-psychického charakteru.

Tuto dietu uvedla do života lékařka Natasha Campbell McBride, absolventka postgraduálních studií v oborech neurologie a výživy. Lékařka se na své klinice v Cambridge specializuje na problematiku výživy dětí, které mají poruchy chování a učení. Věnuje se také dospělým se zažívacími a imunologickými problémy. metabolického syndromu, potravinových alergii, autoimunitními poruchami. A právě uvedená metoda je výsledkem studování a testování v rámci autorčiny praxe.

V rámci této stravy je důležité, aby strávníci eliminovali obiloviny, pasterizované mléčné výrobky, dále také škrobovou zeleninu a rafinované sacharidy. Strava je naopak plná kvalitních nasycených tuků (kvalitní máslo, sádlo), nechybí ořechy a semínka, důležité je také hodně kvalitního masa.

Natasha Campbell McBride v knize, která v originálu zní Gut and Psychology Syndrome (2010), podrobně vysvětluje podstatu fungování imunitního systému a jak vypadají zdravá střeva. Právě tímto originálním názvem popsala autorka celý problém, zkráceně GAPS.

Zdravá střevní flóra

Zdravá střevní flóra je velmi důležitá a je základem pro správné trávení. U lidí s ADHD, autoimunitními nemocemi a dalšími nemocemi (schizofrenie, autismus, deprese) se objevují potíže se střevní stěnou, která nemůže správně dotrávit kasomorfiny a gluteomorfiny (rozložené mléčné a pšeničné bílkoviny na peptidy). Vláknina je pro zdravý organismus jasnou dobrou volbou. Pokud ale ve střevech probíhají zánětlivé procesy, mohou tyto látky tělu škodit.

Klinické zkušenosti ukázaly, že po dietě GAPS dojde u řady lidí k obnově střevní flóry a organismus může trávit kasein i lepek, aniž by se objevily původní příznaky. Autorka sama touto stravou dokázala vyléčit své autistické dítě.

Péče o střevní mikroflóru by měla být velmi sledovaným faktorem. Člověku škodí chemické léky, především antibiotika, protože likvidují prospěšné bakterie lidského těla. Na střevní flóru má vliv hlavně strava, nemoci a stres. Důležitá je i fyzická námaha, věk a další faktory jako životní prostředí. Náš životní styl má vliv na stav tělesné flóry. Mezi záškodníky patří i kvasinky rodu Candida, jejichž vliv je navázána na řadu dalších bakterií, virů, kvasinek a podobně. Candidám se velmi dobře daří v prostředí plném rafinovaných cukrů a průmyslově zpracovaných sacharidů.

Protokol GAPS

Protokol GAPS má tři hlavní fáze – úvodní dieta GAPS, plná dieta GAPS a fáze opětovného zavedení po ukončení diety (odchod z diety). Právě v kapitole Léčba se dozvíte přesný postup a chování v jednotlivých fázích, včetně receptů a tipů na stravování. Nechybí ani přehled povolených nebo naopak zakázaných potravin.

Autorka poradí také při potížích zvaných porucha příjmu potravy. Protože se jedná hlavně o duševní poruchu, léčí se hlavně psychologicky. To je podle autorky ale pouze část řešení problému, protože tyto potíže patří podle ní do GAP syndromu. A tak by se také měly léčit.

Doktorka se také zabývá důležitostí probiotik, speciálně v podobě fermentovaných potravin. Další důležitou složku pro osoby s GAPS patří vhodné tuky (živočišné – máslo, smetana, ghí).

Ukázka z knihy GAPS – terapeutický protokol

Autorka vše vysvětluje velmi podrobně, na základě vědeckých i klinických zjištění a praxe. Její informace jsou z řady ohledů pro mnohé osoby překvapující. Největší důraz klade na přirozené – skutečné suroviny, které neprošly (nebo minimálně) průmyslovým zpracováním. Za jednu z velmi prospěšných potravin považuje i olej z tresčích jater, protože obsahují důležité vitamíny A a D.

Na závěr knihy nechybí ani spousta odkazů na související potíže a na studie, ze kterých Natasha Campbell-McBride čerpala.

Tato metoda je sice přirozená, ale řada odborníků z řad lékařů a vědců ji považuje za velmi omezující. Pokud se člověk rozhodne dodržovat GAPS, je třeba vše dobře zvážit. Velmi dobře při tom pomůže právě tato kniha. Jakmile se do ní začtete, nejspíš zjistíte, že ji hltáte jako beletrii. Budete se k ní vracet a barevně si podtrhávat pro vás důležitá fakta. Kniha poskytne bohatý informační základ, který si člověk může dobře rozmyslet a vhodné je i zkonzultovat tuto dietu s lékařem.

Knihu GAPS – terapeutický protokol vydalo nakladatelství Altenberg v roce 2019. Knihu přeložila Jana Dell Plotnárková, která se této problematice věnuje už delší dobu a nejspíš ji kromě blogerského světa budete znát i jako autorku kuchařek.