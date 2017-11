Mouka je ingrediencí většiny receptů. U nás je k dostání velmi pestrá paleta mouk, takže si z nich může vybrat každý. Základní pravidla hovoří o tom, že hrubá mouka se používá na knedlíky, polohrubá většinou na pečení a hladká mouka k vaření a přípravě běžného, jemného a cukrářského pečiva.

Nejprodávanější je u nás dvounulka. V předchozím článku jsme prozradili, na co je důležité se zaměřit při výběru mouky, nápovědou mohou být také značky kvality (Klasa, Regionální potravina nebo tzv. „biozebra“). Vyzkoušejte recepty.

Křehké košíčky s čokoládou

Tartaletky jsou snadné na pečení, vypadají lákavě a stejně tak jsou chutné. Plnit se dají téměř jakýmkoliv krémem, tvarohem, čokoládou, pudinkem, ale i ovocnou želatinou. Nakonec jsou zapotřebí dozdobit ovocem nebo ořechy.

Ingredience na těsto:

150 g hladké mouky

70 g cukru krupice

70 g másla

2 žloutky

2 lžíce vody

1 vanilkový cukr

Ingredience na náplň:

150 g hořké čokolády

130 ml 30% smetany

20 g másla

čerstvé ovoce nebo ořechy na ozdobení

TIP: Pokud nemáte k dispozici formičky na košíčky, postačí i dno formy na muffiny.

Postup:

Ze všech ingrediencí vypracujte hladké těsto. To zabalte do potravinové fólie a uložte na hodinu do lednice. Vychlazené těsto vyválejte (cca na 3 mm) a skleničkou vykrájejte kolečka. Vykrájenými kolečky vyložte formičky na košíčky a propíchejte dno vidličkou. Pečte cca 10 minut nebo dozlatova, při teplotě 180 °C. Připravte si náplň. Přiveďte smetanu k varu a odstavte ze sporáku. Do smetany nalámejte čokoládu a pečlivě míchejte až do rozpuštění. Na závěr vmíchejte máslo. Upečené košíčky po vychladnutí vyjměte z formiček a naplňte je tekutou čokoládou. Hotové košíčky nechte vychladit v lednici a na závěr je dozdobte ovocem nebo ořechy.

Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi

Silný vývar člověka posílí, když na něj útočí třeba nachlazení. Celestýnské nudle dobře zasytí a oproti klasickým nudličkám jsou trošku změnou.

Ingredience na vývar:

6 kuřecích křídel

2 kuřecí stehna

1 cibule

½ celeru + kus na hotovou polévku

2 mrkve + 1 na hotovou polévku

2 petržele + 1 na hotovou polévku

snítka tymiánu

5 kuliček nového koření

3 bobkové listy

5 kuliček černého pepře

sůl, pepř

Ingredience na nudle:

1 vejce

130 ml mléka

80 g polohrubé mouky

hrst nasekané petržele

špetka strouhaného muškátového oříšku

sůl, pepř

Postup:

Kuřecí maso omyjte a vyskládejte na plech. Přidejte oloupanou mrkev, petržel a celer. Pečte na 180 °C, dokud zelenina i maso nezískají zlatavou barvu. Vložte maso a zeleninu do hrnce, přidejte rozpůlenou cibuli i se slupkou (zbavte ji pouze vrchní části slupky), tymián a ostatní koření. Přilijte 1,5–2 l vody a přiveďte k varu. Poté teplotu snižte tak, aby voda jen mírně bublala. Vařte asi 1,5 hodiny a průběžně sbírejte pěnu. Vývar sceďte a vložte do něj mrkev, celer a petržel – oloupané a nakrájené na kostičky. Přiveďte k varu a vařte, dokud zelenina není měkká. Do polévky přidejte obrané maso a dochuťte ji solí a pepřem.

Vyšlehejte všechny ingredience na celestýnské nudle. Těsto postupně smažte na rozpálené a máslem vymazané pánvi jako palačinky. Hotové „palačinky“ krájejte na nudle o velikosti asi 1 x 6 cm. Vývar podávejte s celestýnskými nudlemi.

Špenátové palačinky

Palačinku můžete vyzdobit různě. Zdravější podobou určitě je, když ji naplníte špenátem. Snadný recept je rychlý a výborný.

Ingredience:

hrnek mléka

hrnek vody

2 hrnky polohrubé mouky

4 vejce

lžíce másla + máslo na smažení palačinek

500 g baby špenátu

2 stroužky česneku

1 cibule

50 ml smetany (30%)

sůl, pepř

olej

100 g eidamu

Postup:

Vyšlehejte mléko, vodu, mouku, vejce a špetku soli v hladké těsto. Na pánvi rozpusťte malý kousek másla a na něm smažte jednotlivé palačinky. Připravte si špenátovou náplň. V hlubší pánvi rozehřejte olej a na něm nechte zesklovatět cibuli nakrájenou nadrobno. Přidejte česnek nakrájený na plátky a ještě chvíli restujte. Přisypte špenát, podlijte smetanou, osolte, opepřete a poduste. Palačinky podávejte naplněné špenátem a se strouhaným sýrem.

