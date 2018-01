Kuřecí maso bývá na našich kuchyňských stolech častým hostem. Ale přiznejme si, jak často zkoušíme nové recepty. Nebývá občas s kuřetem nuda? Máme pro vás 4 recepty, abyste si mohli přinést čerstvý závan nápadů do vaší kuchyně. Vždy se přitom vyplatí myslet na kvalitu surovin.

Kuřecí koláč s houbami

Tento koláč můžete servírovat jako hlavní chod. Dokonce se dá jíst přímo z pekáče. Udělejte si s blízkými příjemnou atmosféru a můžete ho jíst z nádoby teplý. Pokud ho ale chcete porcovat, počkejte, až povychladne.

• 1 lžíce oleje

• 600 g kuřecích prsou

• 100 g slaniny v celku

• 180 g šalotky

• 2 stroužky česneku

• 250 g žampionů (nebo jiných oblíbených hub)

• snítka čerstvého tymiánu

• 2 lžíce hladké mouky

• 300 ml kuřecího vývaru

• 200 ml zakysané smetany

• 1 balení listového těsta

• 1 vejce

• sůl, pepř

• lžička uzené sladké papriky

• muškátový oříšek

Postup:

Kuřecí maso omyjte, osušte a nakrájejte na menší kousky. Ty osolte, opepřete a posypte uzenou paprikou. Rozpalte pánev a kuřecí maso na oleji osmahněte dozlatova spolu se slaninou, kterou jste nakrájeli na kostičky. Přidejte šalotky nakrájené na čtvrtiny a očištěné houby nakrájené na plátky. Osolte a opepřete. Vše zaprašte moukou a ještě chvíli restujte. Poté přilijte vývar a vmíchejte smetanu, přidejte prolisovaný česnek. Do pánve nastrouhejte kus muškátového oříšku a přidejte celé větvičky tymiánu. Vařte, dokud tekutina nezhoustne do krémové konzistence, a poté vyjměte tymián. Kuřecí směs nalijte do formy na koláč (o průměru asi 20 cm) a překryjte listovým těstem. Okraje nedbale zmuchlejte. Těsto potřete rozšlehaným vajíčkem. Pečte v troubě předehřáté na 200 °C dozlatova.

TIP: Pokud jste směs smažili v pánvi, která se smí použít i v troubě, nemusíte směs přelévat do formy na koláč a pečte rovnou v pánvi.

Kuře v celozrnné placce s jogurtovou zálivkou

Trochu lehčího kalibru je tento recept, který může posloužit na chutnou večeři. Rychlé, snadné a zároveň zdravé rolky z celozrnných placiček, kuřecích prsou a zeleniny.

• 500 g kuřecích prsou

• 600 ml bílého jogurtu

• 1 citron

• ledový salát

• 1 okurka

• 2 rajčata

• 2 stroužky česneku

• 1 lžička sladké papriky

• 3 lžičky mletého římského kmínu

• sůl, pepř

• celozrnné placičky

• olej

Postup:

Kuřecí maso omyjte a osušte. Poté ho nakrájejte na nudličky. Osolte ho a opepřete. V misce smíchejte 200 ml jogurtu, 2 lžičky římského kmínu, sladkou papriku a 1 nasekaný česnek. Do jogurtové směsi vmíchejte kuřecí maso, nádobu překryjte a v lednici nechte uležet minimálně hodinu. Uleželé maso v jogurtu rozprostřete na pečicím papírem vyložený plech a pečte na 180 °C, dokud není kuře hotové. V průběhu pečení maso otočte. Jogurtovou zálivku připravte smícháním 400 ml jogurtu, 1 lžičky římského kmínu, 1 prolisovaného stroužku česneku, soli, pepře a špetky citronové kůry. Než se upeče kuřecí maso, nakrájejte ledový salát na malé kousky a rajčata na poloviční plátky. Z okurky vydlabejte střed a nakrájejte ji na nudličky. Do celozrnné placičky zabalte maso se zeleninou a jogurtovou zálivkou.

Pečené kuře s nádivkou

Nádivka vůbec nemusí být výsadou Velikonoc. Nic nebrání v tom, abyste si ji připravili s kuřetem třeba právě o tomto víkendu. Máte rádi křupání? Pak přidejte do receptu hrst mandliček nakrájených na plátky nebo kousky jedlých kaštanů.

• 1 celé kuře

• snítka tymiánu a šalvěje

• 100 g másla

• sůl, pepř

• sladká uzená paprika

• 3 stroužky česneku

Na nádivku:

• 9 rohlíků

• 125 ml mléka

• 125 ml kuřecího vývaru

• 7 vajec

• 40 g másla

• čerstvá petržel

• 420 g uzeného masa

• sůl, pepř

• muškátový oříšek

• 60 g hrášku (mraženého)

Postup:

Předehřejte troubu na 190 °C, kuře omyjte a osušte. Kuře zvenku i zevnitř osolte a opepřete, posypte uzenou paprikou. Pod kůži na prsa zatlačte 50 g másla. Zbylé máslo rozetřete po kůži. Dovnitř vložte oloupané rozbité stroužky česneku, šalvěj a tymián. Poté svažte nohy tak, aby z kuřete bylinky nevypadly. Kuře položte na pekáč prsy dolů, podlijte asi 1 cm vody a pečte asi hodinu přiklopené. Pokud je potřeba, během pečení podlévejte vodou. Po hodině otočte kuře prsy nahoru, odklopte a nechte ještě 20–30 min dopéct. Vyzkoušejte, že je kuře hotové (lehce řízněte do stehna), a poté jej vyndejte z trouby. Před porcováním nechte kuře 10 min odstát. Z pekáče slijte šťávu, a pokud je třeba, zredukujte ji na sporáku. Na nádivku nakrájejte rohlíky na kousky a v míse je zalijte teplým mlékem a vývarem. Nechte pár minut odstát. K rohlíkům vmíchejte žloutky, rozpuštěné máslo, nasekanou petržel, uzené maso nakrájené na kousky a hrášek. Vše osolte, opepřete a přidejte nastrouhaný muškátový oříšek. Do nádivky vmíchejte pevně vyšlehaný sníh z bílků a poté vše navrstvěte do pekáčku vymazaného máslem. Pečte v troubě společně s kuřetem dozlatova.

TIP: Nádivku můžete péct i uvnitř kuřete. V takovém případě do kuřete nevkládejte bylinky, ale rozmixujte je do másla, kterým kuře potřete.

Krémová kuřecí polévka

A na konec máme pro vás tak trochu jinou kuřecí polévku. Kuřecí maso a bílé víno, tomu se těžko odolává.

• 1 kg kuřecích stehen

• 350 ml suchého bílého vína

• 2 cibule

• 4 řapíkaté celery

• 2 petržele

• 1 pórek (bílou část)

• snítka tymiánu

• 4 bobkové listy

• 4 kuličky nového koření

• 45 g hladké mouky

• 300 ml smetany ke šlehání

• sůl, pepř

• olej

Postup:

Kuřecí maso omyjte a osušte. Poté stehna osolte a opepřete. V hrnci rozpalte olej a kuřecí stehna na něm osmahněte dozlatova. Zlatavé maso podlijte bílým vínem a to nechte prudce svařit, aby se vypařil alkohol. Přidejte asi 1,5 l vody a vložte na kousky nakrájenou očištěnou zeleninu. Do hrnce přidejte tymián, bobkové listy, nové koření a vše osolte. Polévku přiveďte k varu a vařte asi 50 minut. Když je kuře měkké, polévku odstavte a nechte lehce vychladnout. Vyjměte maso, bylinky a koření. Maso oberte a asi 150–200 g vraťte do polévky. Vše rozmixujte tyčovým mixerem. Smetanu vyšlehejte s moukou a poté ji zamíchejte do polévky. Přiveďte polévku k varu a vařte do zhoustnutí. Pokud se z mouky vytvořily kousky, můžete polévku ještě rozmixovat. Zbylé maso natrhejte na menší kusy a vraťte do polévky. Poté můžete podávat s čerstvými lístky tymiánu.

TIP: Polévka je nevýrazné barvy a proto můžete jednotlivé porce oživit barevnými jedlými květy.

Tak už víte, který recept vyzkoušíte jako první?

Zdroj a fotografie: www.akademiekvality.cz