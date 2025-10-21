Bydlení

Bezfalcové dveře: co je odlišuje a proč jsou tak populární?

21. 10. 2025 /

Bezfalcové dveře jsou moderním typem interiérových dveří, které se v posledních letech těší rostoucí oblibě. Oproti klasickým interiérovým dveřím s falcem vynikají jednoduchostí, čistými liniemi a minimalistickým vzhledem. Díky tomu působí elegantně a snadno zapadnou do různých stylů bydlení – od moderních bytů přes reprezentativní kanceláře až po luxusní rezidenční projekty.

Co vlastně znamená pojem „bezfalcové“

Klasické interiérové dveře mají falc – přesah dveřního křídla, který překrývá část zárubně. U bezfalcových dveří tento prvek chybí. Dveřní křídlo je v jedné rovině se zárubní, takže vzniká hladká plocha, která působí jednotně a esteticky čistě. Tento efekt je možný díky speciálním obložkovým zárubním a skrytým pantům, které nejsou na první pohled viditelné.

Design a možnosti provedení

Bezfalcové interiérové dveře jsou dostupné v celé řadě designů a povrchových úprav. Velmi oblíbené jsou bíle lakované dveře, které opticky zvětšují prostor a působí vzdušně. Kdo preferuje přírodní vzhled, může sáhnout po dveřích s autentickou kresbou dřeva.

Kromě klasických plných variant se bezfalcové dveře vyrábějí i prosklené – od decentních úzkých pruhů po velké prosklené plochy. Poloprosklené interiérové dveře prostor opticky odlehčují, zajišťují přísun denního světla a při volbě mléčného nebo strukturovaného skla poskytují také dostatek soukromí.

Díky široké nabídce dekorů a povrchů lze bezfalcové dveře snadno sladit s podlahou, nábytkem i celkovým stylem interiéru. Pokud hledáte opravdu pestrý výběr bezfalcových interiérových dveří, navštivte vzorkovnu společnosti Plancher v Praze 9. Odborníci vám zde poradí s výběrem i technickými detaily a pomohou najít řešení, které bude dokonale odpovídat vašim potřebám. Společnost Plancher navíc provozuje i e-shop, kde si můžete vybrané dveře nakonfigurovat a objednat pohodlně online.

Kam se hodí nejvíce

Bezfalcové dveře se skvěle uplatní všude tam, kde je kladen důraz na moderní vzhled a čistotu detailů. Hodí se do minimalistických interiérů, kde dokonale ladí se skrytými zárubněmi a vestavěným nábytkem. V kancelářích nebo rezidenčních projektech zase podtrhují reprezentativní charakter prostoru.

Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou je nadčasový design a možnost otevírání dovnitř i ven. Na druhou stranu je třeba počítat s přesnější přípravou stavebního otvoru, speciální zárubní a obvykle i vyšší pořizovací cenou oproti klasickým interiérovým dveřím. Tyto nároky jsou ale vyváženy výsledným efektem, který z bezfalcových dveří dělá moderní a funkční prvek interiéru.

Když záleží na detailech

Bezfalcové dveře vnesou do interiéru jednoduchost a sjednocený vzhled, který oceníte každý den. Díky jednoduchým liniím a variabilitě povrchů je snadno sladíte s podlahou i nábytkem a vytvoříte tak interiér, který působí sjednoceně a harmonicky.

