Bezfalcové dveře: co je odlišuje a proč jsou tak populární?
Bezfalcové dveře jsou moderním typem interiérových dveří, které se v posledních letech těší rostoucí oblibě. Oproti klasickým interiérovým dveřím s falcem vynikají jednoduchostí, čistými liniemi a minimalistickým vzhledem. Díky tomu působí elegantně a snadno zapadnou do různých stylů bydlení – od moderních bytů přes reprezentativní kanceláře až po luxusní rezidenční projekty.
Co vlastně znamená pojem „bezfalcové“
Klasické interiérové dveře mají falc – přesah dveřního křídla, který překrývá část zárubně. U bezfalcových dveří tento prvek chybí. Dveřní křídlo je v jedné rovině se zárubní, takže vzniká hladká plocha, která působí jednotně a esteticky čistě. Tento efekt je možný díky speciálním obložkovým zárubním a skrytým pantům, které nejsou na první pohled viditelné.
Design a možnosti provedení
Bezfalcové interiérové dveře jsou dostupné v celé řadě designů a povrchových úprav. Velmi oblíbené jsou bíle lakované dveře, které opticky zvětšují prostor a působí vzdušně. Kdo preferuje přírodní vzhled, může sáhnout po dveřích s autentickou kresbou dřeva.
Kromě klasických plných variant se bezfalcové dveře vyrábějí i prosklené – od decentních úzkých pruhů po velké prosklené plochy. Poloprosklené interiérové dveře prostor opticky odlehčují, zajišťují přísun denního světla a při volbě mléčného nebo strukturovaného skla poskytují také dostatek soukromí.
Díky široké nabídce dekorů a povrchů lze bezfalcové dveře snadno sladit s podlahou, nábytkem i celkovým stylem interiéru.
Kam se hodí nejvíce
Bezfalcové dveře se skvěle uplatní všude tam, kde je kladen důraz na moderní vzhled a čistotu detailů. Hodí se do minimalistických interiérů, kde dokonale ladí se skrytými zárubněmi a vestavěným nábytkem. V kancelářích nebo rezidenčních projektech zase podtrhují reprezentativní charakter prostoru.
Výhody a nevýhody
Hlavní výhodou je nadčasový design a možnost otevírání dovnitř i ven. Na druhou stranu je třeba počítat s přesnější přípravou stavebního otvoru, speciální zárubní a obvykle i vyšší pořizovací cenou oproti klasickým interiérovým dveřím. Tyto nároky jsou ale vyváženy výsledným efektem, který z bezfalcových dveří dělá moderní a funkční prvek interiéru.
Když záleží na detailech
Bezfalcové dveře vnesou do interiéru jednoduchost a sjednocený vzhled, který oceníte každý den. Díky jednoduchým liniím a variabilitě povrchů je snadno sladíte s podlahou i nábytkem a vytvoříte tak interiér, který působí sjednoceně a harmonicky.