Rekonstruujete kuchyň nebo jí chcete jen vdechnout nový život? Nemusíte nutně měnit celou kuchyňskou linku, stačí si vyhrát s obklady a dekoracemi. Dnes vám představíme tipy, jak ze staré okoukané kuchyně vytvořit místo, kde se budete cítit dobře.

Obklady za kuchyňskou linku

Nový obklad za kuchyňskou linkou dokáže dát celé místnosti úplně novou tvář. Sortiment obkladů do kuchyně je opravdu rozmanitý. Od klasických kachliček až po moderní 3D obklady. Při výběru berte ohled na to, jakou máte kuchyňskou linku. Moderní obklady s tradiční venkovskou dřevěnou kuchyní nemusí jít úplně dohromady.

Cihlový obklad

Přírodní materiál v podobě cihel se hodí do kuchyní mnoha stylů – venkovské, industriální, retro, vintage i provensálské. Nejlepším a nejpraktičtějším způsobem, jak cihlového obkladu docílit jsou obkladové pásky . Vypadají jako pravé cihly, avšak montáž je velmi jednoduchá.

Cihlové obkladové pásky se vyrábějí řezáním lícových cihel. Jedná se stoprocentně přírodní materiál s úžasnými technickými vlastnostmi. Mezi hlavní výhody použití obkladových pásek patří jejich bezúdržbovost, odolnost a dlouholetá životnost. Vybírat můžete z více než stovky barevných odstínů – od světlých krémových barev, přes několik odstínů klasické cihlové, až po velmi tmavé barvy. Pásky jsou přibližně 20-25 mm tlusté a vyrábějí se i v rohových variantách.

Montáž obkladových pásků není nijak náročná a není třeba žádných základů, lepí se rovnou na stěnu. Nejnáročnější částí celé montáže je důkladné rozměření. Lepení se provádí pomocí flexibilního lepidla a nakonec je nutné obkladové pásky vyspárovat.

Obklad z kamene

Dalším přírodním materiálem, který vypadá perfektně nejen za kuchyňskou linkou, ale také jako pracovní deska, je kámen. Přírodní kámen je velice náročný na údržbu, nečistoty z něj nelze odstranit, pro použití do kuchyně se tedy používají leštěné kamenné desky, které jsou odolnější. Pokud se pro kámen opravdu rozhodnete, připravte se, že investice bude oproti jiným obkladům mnohonásobně vyšší.

Mozaiky

Hledáte něco pestrého, co kuchyňskou linku oživí? Velmi oblíbené jsou mozaiky z různých materiálů, v rozmanitých barevných kombinací. Všichni si v první řadě nejspíš vybavíme klasické keramické mozaiky, ale na trhu seženete také mozaiky skleněné, kamenné, dřevěné nebo kamenné. Nenechte se odradit náročnější údržbou, pokud zvolíte kvalitní spárovací hmotu, půjde i mozaika omývat velmi snadno.

Betonová stěrka

V posledních letech velmi moderní záležitost, která se hodí jak do moderních interiérů, tak i do těch starších. Betonová stěrka působí luxusně a díky své odolnosti je ideálním povrchem do kuchyně, ochrání zeď před vodou i mastnotou. Nanášení není nijak zvlášť složité, podle návodů na internetu ji zvládnete nanést svépomocí. Důležitá je aplikace ochranného laku po zaschnutí stěrky.

Použití obkladů v prostoru

Propojení jednotlivých částí kuchyně v jeden dokonalý celek lze docílit použitím stejných obkladů na více plochách v místnosti. Již zmíněné cihlové pásky patří mezi velmi oblíbené obklady v interiéru . Kromě prostoru za kuchyňskou linkou jimi můžete polepit barový stůl, krb nebo část stěny, využití je opravdu obrovské. Perfektně vypadá obložení celé jedné stěny v místnosti, třeba právě té, na které je kuchyňská linka. V kontrastu s bílými zdmi vypadají cihly opravdu originálně.

Doplňky do kuchyně

Útulného kuchařského království, kam se budete rádi vracet a vařit dobroty, dosáhnete i pomocí kuchyňských dekorací, textilu, doplňků a hezkého nádobí.

Pokud ve vaší domácnosti převládá industriální styl bydlení , nebojte se do kuchyně pořídit nápadná industriální světla, kovové poličky a pořadače v černé nebo šedé barvě.

V kuchyni ve venkovském stylu vynikne barevný textil v podobě utěrek nebo chňapek, smaltované formy na pečení a originální porcelán.

Provensálský a vintage styl podpoříte tapetami a textilem s motivy květin, pastelovými barvami a patinovaným nábytkem.

Retro stylu, který si bere inspiraci z 50. až 70. let minulého století, docílíte šedou, hořčicově žlutou, červenou nebo zelenou barvou. Typické jsou také metalické předměty, plakáty na stěnách, plastové židle a retro elektrospotřebiče.