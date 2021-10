Jen o trochu víc je druhým dílem série Protiklady se přitahují od švédské autorky Simony Ahrnstedtové. Nabízí silné sebevědomé hrdinky a muže, kteří je umí docenit. Tentokrát vše netypicky okořeněno humorem.

Stella je na dně. Její partner ji podváděl, takže najednou je bez přítele, jeho bytu a taky práce. Sbalí to nejkrásnější, co najde, a jede na venkov prodat dům po prarodičích, aby vůbec měla peníze na nový začátek. Až na to, že… „dům“ je rozpadající se barabizna bez vody a elektřiny, a její soused má psy a krávy! Prostě venkov. Nikde žádný bankomat ani taxi…

Stella je zkrátka měšťačka tělem i duší, a protože tohle je série s názvem Protiklady se přitahují, autorka jí do cesty pochopitelně přivedla Thora, majitele sousedního statku. Ten celý život prožil na venkově a holka s kabelkou od Chanelu je pro něj jak zjevení z filmu…

Thor Nordström patří do kategorie Zamlklý typ. Poté, co mu umřela žena, zůstal na všechno sám – na zvířata, děti, tchýni… Ale na tíhu zodpovědnosti si časem tolik zvykl, že najednou díky Stelle zjišťuje, jak moc byl dosud mimo. Jako by jel jen na setrvačnost…

Oba jsou totálně odlišní, ale funguje mezi nimi silná fyzická přitažlivost. Proč toho nevyužít a neužít si? Čistě nezávazně, dočasně. Vždyť Stella je tu jen na chvíli, jen co se vzpamatuje a postaví na vlastní nohy, vrátí se do civilizace…

Bylo by pro nás, chataře, snadné zaškatulkovat si hlavní hrdinku jako městskou nanynku. Ale čím víc ji poznáváme, tím víc ukazuje i své silné stránky. Nejen to, že je s ní zábava. Taky si umí poradit a nevzdávat se. Nenechá se zastrašit protivnou tchyní, toulavou kozou ani arogantním makléřem. Nakonec je z ní překvapivě sympatická holka s kuráží.

Simona Ahrnstedtové nepíše rozhodně nic jednoduchého a prvoplánového. Její postavy jsou vždy perfektně prokreslené a jejich svět zalidněný spoustou dalších charakterů, které jim vstupují do života a dál ho komplikují. Tak jako ve skutečném světě ani tady není nic přímočaré a snadné. Thor i Stella tu krom své nejisté společné budoucnosti řeší i vztahy se svými rodinami, bývalými partnery, Thorovými pubertálními dětmi…

„Jen o trochu víc“ je překvapivě zábavný román o protikladech, které se doplňují, plný sympatických postav, ke kterým se rádi vracíte, abyste mohli sledovat jejich osudy. Jako oblíbený seriál, i tady je vám líto, když příběh skončí…

Originál: Bara lite till, 2019, překlad: Helena Matocha, vydal: Metafora, 2021, 397 stran