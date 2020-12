Lexia si ten poslední drink dávat neměla. Nedala by se v baru do řeči s pekelně hezkým chlápkem, nevrhla by se na něho a určitě by mu nepozvracela boty. Druhý den s kocovinou a s hrůzou zjistí, že ten drsný hezoun je její nový šéf. A že přijel, aby v její malé reklamní agentuře provedl razantní změny…

Adamovi se teď opravdu nehodí, cítit něco jako sympatie k nové zaměstnankyni. Nemůže si dovolit být neprofesionální. Takže se mračí víc než obvykle…

Románek s hodně podobným námětem vyšel nedávno, S láskou tě nenávidím. Jihoafrická autorka Jo Watson ale chce jen vyloženě pobavit a její knížky jsou z kategorie „pohádky pro dospělé“.

Simona Ahrstedtová se oproti tomu nesnaží být vtipná za každou cenu a v jejích knihách nemáte pocit, že takhle to v životě nefunguje. Svým postavám se nebojí leccos naložit, obvykle mají něco za sebou. Jsou živoucí a čtenářky se v hrdinkách můžou klidně najít. Jako tady v případě Lexie, která vždycky byla outsider a už od dětství ji kvůli plnějším tvarům šikanovali. Ani její vlastní matka ji nedokáže přijmout takovou, jaká je. Jen v práci, kterou má ráda, se cítí být silná a sebevědomá. Adam ji z profesních důvodů ani nemůže říct, že se mu líbí. Jeho minulost a šrámy budeme odhalovat hezky postupně…

První díl nové série moderních romancí ze současného Švédska není jen o tom, jak to mezi hlavními postavami jiskří (ale že to jiskří pořádně, až vstávají chlupy na rukou…). Všímá si i různých problémů dnešní společnosti, jako jsou předsudky nebo upřednostňování vnějšího vzhledu. Je to prostě příběh ze skutečného života, kde navíc s úsměvem sledujeme sympatické postavy, jak je to k sobě nevyhnutelně a navzdory všem dobrým úmyslům táhne. A že má kniha 400 stran, budete mít dost času na to, aby vám pěkně přirostly k srdci. Natolik, že se vám je nebude chtít opouštět. Příběhů o křehkých, ale odvážných ženách, které si lásku zaslouží, není nikdy dost…

Originál: Allt eller inget, 2017, překlad: Helena Matocha, vydal: Metafora, 2020, 407 stran