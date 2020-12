Svatba v luxusním lázeňském rezortu obvykle končí „a žili šťastně až do smrti“. Tahle ale smrtí začala…

Na předsvatebním večírku zemře člověk a k jeho vraždě se přiznají hned čtyři pozvané ženy. Detektiv z toho bude mít pořádně zamotanou hlavu…

Čtyři nejlepší kamarádky z vysoké školy život zavál do všech koutů Ameriky a teď, po šestnácti letech od promoce, se mají všechny znovu setkat. Proč z toho nejsou ale nadšené a jaká tajemství si s sebou na svatbu vezou, to budete postupně odhalovat kapitolu po kapitole.

Krásné a úspěšné právničce Kate se nedaří otěhotnět a bojí se, že jí proto její přítel opustí. Ginger dohání její tři děti a flegmatický manžel k nepříčetnosti. Emily kdysi pohřbila přátelství s Ginger a teď nemá nic, čím by se mohla pochlubit, kromě náhodného sexu s chlápkem, co má stejnou cestu do rezortu na svatbu. A Lulu, manželka ženichova strýce, má podezření, že ji její manžel už nemiluje a má nějakou bokovku. V luxusním letovisku si mají všichni hosté odpočinout, ale pro čtveřici žen je tahle dovolená zatěžkávací zkouškou…

Dávné školní přátelství, ošklivá tajemství a různě propletené životy, se kterými si osud zvláštně pohrál. Tahle knížka je ideální pro čtenářky Michele Campbell, kde mají životní příběhy s temnými proudy větší prostor než nějaké vyšetřování. Je to spíš společenský román, kde vás vtáhnou jednotlivé osudy postav, zároveň ale prokládaný přepisy policejního výslechu, který vás akorát mate. Do poslední chvíle nevíte, kdo je vlastně ten mrtvý – ale spíš než jeho identita vám nakonec víc leží na srdci, aby se vše kolem těch žen nakonec vyřešilo, aby nezůstaly nešťastné. A ve chvíli, kdy vám začne na fiktivních postavách záležet, víte, že čtete hodně dobrou knihu…

Originál: Pretty guilty women, 2019, překlad: Zdeňka Zvěřinová, vydal: Ikar, 2020, 335 stran