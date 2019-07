Romantika ukazující moderní současné Švédsko a jeho problémy, žádná Lindströmová a její cajdáky…

Volná trilogie z prostředí aktuálního Švédska se silnými hrdinkami jde do finiše. V posledním dílu je hlavní postavou Ambra, úspěšná reportérka předních novin, pro kterou je kariéra vším. I proto jede na Vánoce na sever do Kiruny za článkem, i když se jí tam vrací špatné vzpomínky na dětství.

Jejím protějškem je v příběhu Tom Lexington, elitní voják, který je po úděsné misi na neschopence s posttraumatickým syndromem. Chlap, co je vždy chladnokrevně pod kontrolou, bojuje s nečekanými záchvaty paniky, a ničí ho, že je nemůže ovládat.

Ale těch strašidelných 400 stran není jen o těchhle dvou a o tom, jak se pomalinku oťukávají a sbližují. Příběh zahušťuje i nevlastní sestra Ambry Jill, popová hvězdička, plus Tomův kolega z armády Mattias, který ho chce vytáhnout z deprese zpátky mezi lidi.

Ale kdo by čekal okamžité vzplanutí dvou duší a pak nějaké to dějové natahování, byl by překvapen. Autorka, Simona Ahrnstedtová, nejde obvyklou přímočarou cestou, její hrdinové jsou složití a i tady není vše jednoduché – Ambra bojuje s komplexy, které jí způsobilo těžké dětství v pěstounské péči. Tom se odmítá vzdát bývalé přítelkyně, která už si ale našla jiný vztah. Ambra se mu sice líbí, ale má přece své zásady…

I když je v podstatě jasné, že si jsou se svými traumaty podobní a že se potřebují, autorka rozehrála spletitý příběh, plný bezpečnostních expertů, investigativní žurnalistiky, Ledového hotelu za polárním kruhem i luxusní recepce v srdci Stockholmu (a v neposlední řadě i žhavého sexu). Čili je pořád o čem číst a čím dál se dostáváte, tím víc vás to baví.

Tahle kniha se mi trefila do noty. Kirunu znám z mnoha detektivek jako oblíbené prostředí pro depresívní vraždy, a vidět sever Švédska i z jiného pohledu bylo zajímavé. Všetečná novinářka mi připomněla Anniku, postavu z detektivek Lisy Marklundové. A ostřílení vojáci s ocelovým pohledem a skrytým traumatem, jako vystřižení z thrillerů Toma Clancyho, pro ty mám zvlášť slabost. Dát tohle všechno dohromady v jednom romantickém příběhu, pořádně dlouhém, aby vám postavy stihly zavrtat se pod kůži, bylo tudíž jasné terno.

Žár a led se tak zařadil mezi romány, u kterých je vám líto, že už končí, chtěli byste s postavami strávit ještě trochu času. Sice si můžete přečíst první dvě knihy o Tomových přátelích ze světa byznysu a smetánky Nepřátelé a milenci a Oheň a voda, ale jak už tam nejsou drzé reportérky a zasmušilí žoldáci…

Originál: En enda risk, 2016, překlad: Irena Lysáčková, vydala: Metafora, 2019, 482 stran