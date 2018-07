V jednom anglickém městečku zmizela sousedka. V ulici to vyvolalo spekulace, ale nikdo to příliš neřešil. Nikdo krom dvou lidí – Grace a Tilly. Oběma je deset, mají prázdniny a bujnou dětskou fantazii. Píše se rok 1976 a na nejmenované město padla vedra, že se nedá přemýšlet. Grace však od pana faráře pochopila, že když najde Boha, budou všichni v bezpečí, tedy i paní Creasyová. A tak mají holky plán na léto – najít schovaného Boha, a ten vrátí zmizelou sousedku. Úplně jasné…

Knížka Černé ovce a beránek Boží od Joanny Cannonové mi připomněla legrační detektivku Glennkill – ovce vyšetřují. Nejen ovcemi v názvu, ale i pojetím, kdy se díváme na svět jinou optikou. V Glennkillu pátraly ovečky po vrahovi pastýře a lidskému světu moc nerozuměly, tady pátrají děti, pro které je těžko pochopitelný svět dospělých.

Ale čím dál jsem četla, tím víc mi na mysl přicházelo srovnání s nedávnou knihou Nejskrytější přání – uzavřené prostředí předměstí, kde si všichni vidí do oken, a tajemství, které sousedi schovávají před ostatními. Ale lidi v Nejskrytějším přání spojovala vřelá pospolitost, kdežto tady sousedy spojuje temné tajemství, staré devět let; vina, kterou možná Margaret Creasyová objevila, a proto „zmizela…“

Postupně se s děvčaty seznamujete s obyvateli Ulice a jejich všedními životy. Některé si oblíbíte, někoho budete litovat, autorka vám postavy předestře tak, abyste si mohli udělat názor. A ten pak zbořit podle toho, jaká byla čí úloha v „té věci“ v minulosti. Žádná postava není černobílá, a snaha přijít jim na kloub vás pohltí víc než záhadné zmizení sousedky. Zatímco se nemůžete rozhodnout, jestli je tahle partička odsouzena k zatracení, nebo jen hledá obětního beránka, který by byl ještě divnější než oni, ani si nevšimnete, že vás příběh naprosto polapil…

Černé ovce jsou velmi zvláštním románem o jednom obyčejném létu v obyčejné čtvrti, která je svázaná tajemstvím. O detektivní žánr se jen lehce otře, především je to příběh o lidech a jejich provázanosti, o rozhodnutích, která nejde vzít zpátky. Ani dětsky naivní pohled nezabrání, aby vás z příběhu lehce nemrazilo. Zároveň budete naprosto uhranutí z toho, jak do sebe vše perfektně zapadlo. Černé ovce a beránek Boží je výjimečný román, o kterém budete ještě dlouho přemýšlet…

Originál: The Trouble with Goats and Sheeps, 2016; překlad: Anna Formánková, vydal: Host, 2018; 415 stran