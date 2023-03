Sir David Attenborough je nyní uznávanou kapacitou v oboru ochrany přírody, tahle kniha se ale vrací k jeho naprostým začátkům. Jde o maličko aktualizovaný soubor tří knih popisujících jeho výpravy na jižní polokouli v 50. a 60. letech. Tehdy natáčel pro BBC dokumentární pořady z cizokrajných koutů světa, kam mnohdy ještě ani kamera nezavítala. Cílem bylo natočit jak zvířata, tak i místní domorodce a jejich zvyky.

A že bylo co natáčet: první výlet byl za rajkami na Papuu – Novou Guineu, kde se domorodci chodili dívat na zajímavé bělochy, úplně stejně jako běloši na ně. David s kameramanem se tak dostali k obřadům, které bývali soukromé. Na Madagaskaru zas odhalili původ legendy o Ptáku Nohovi a našli pozůstatky obřích vajec. A uprostřed té nejvyprahlejší australské pouště zkusili najít kmen, který dokázal přežít i „na suchu“. Stále bylo co objevovat…

Vždy jsem hltala knížky Geralda Durrella o jeho expedicích za zvířaty, ale Attenborough mě míjel. Přitom to byli vrstevníci a oba měli stejný náhled na svět i zájmy – zvířata a ochranu přírody. Oba by se také dali popsat jako „ten bláznivý běloch, kterému místní nosí na verandu potvory v pytli a on jim za to dokonce i platí…“ Ale zatímco Durrell psal knížky vtipně a čtivě, aby se prodávaly a on měl peníze na další výpravy, David píše, aby poučil a přiblížil čtenářům nové světy. Tedy – nové v 50. letech, kdy byla divočina opravdu divoká, mohli jste cestou potkat kanibaly, a když jste uvázli v džungli, nebylo jak se dovolat pomoci. Byli jste odkázaní sami na sebe.

Připouštím, že Durrell psal vtipněji, zato ale David vkládá do svých příběhů tolik informací, že si jeho kapitoly musíte dávkovat a zaberou vám tím víc času. Ale i v jeho dobrodružstvích narazí na úsměvné karamboly, krize a nečekané situace, které škodolibé čtenáře pobaví. Zvlášť když je ten čtenář v teple domova a při představě rozpadajícího se džípu uprostřed madagaskarských plání se jen otřese. Anebo možná i trochu závidí.

Dnes už je vše objevené a nic nás jen tak neuvede v úžas. Ale tehdy David Attenborough objevoval, žasl, těšil se a zažíval neuvěřitelná dobrodružství, jaká nabízely odlehlé kouty světa. S jeho knihou vzpomínek se můžeme vrátit v čase a zažívat je s ním…

Originál: Journeys to the other side of the world, 2018, překlad: Jitka Jeníková, vydal: Práh, 2022, 497 stran