Když se fikce potká s realitou: Černá bouře Marka Havlíka vás nechá přemýšlet o tom, jak křehká je svoboda
Chytrý thriller o extremismu, totalitní Číně a nenávisti vás poučí, vyděsí a donutí přemýšlet. Nejděsivější je tu autentické prostředí Hongkongu.
V tomhle široce koncipovaném románu se seznamujeme s několika hlavními hráči a prostředím. Inspektorkou Elizabeth Ainsleyovou z britské protiteroristické jednotky. Záhadným Němcem, co nevěří ve svobodnou vůli. Radikalizovaným muslimem s tajným úkolem. Ti všichni se sejdou v Hongkongu za studentských demonstrací. Jak s tím vším souvisí tajná laboratoř v sibiřském gulagu z roku 1968?
„Současnost“ je v příběhu roku 2014, kdy se řeší ptačí chřipka a covid je ještě hudbou budoucnosti. Ve hře je hrozba bioterorismu a na Hongkong se blíží černá bouře, blizard nejvyššího stupně pohotovosti.
Román funguje jako lavina, která začíná malými kamínky a postupně s sebou nabaluje další a další, než na konci smete svou zběsilostí vše, co jí přijde do cesty. Podobně i tady se nejdřív seznámíme s jednotlivými aktéry, než se vše rozehraje, a to seznamování může být pomalejší. Zato je však vynahrazené strašidelně působivou kombinací fikce a reality.
Je tu spousta věcí, o kterých víte, že nejsou vymyšlené. Autor je odborník na terorismus, takže inspektorka Ainsleyová ví, o čem mluví. Situace v Hongkongu je teď taková, jaká je. A to, že Čína likviduje etnické Ujgury v „převýchovných“ táborech, není žádné tajemství. Existují svědectví těch, kterým se z nich podařilo dostat.
Autentické prostředí i politické klima vás rychle vtáhne. Tím víc, čím rychleji nebezpečí eskaluje. Hrozba biochemické zbraně působí silněji teď, když víme, jak snadno se covid rozšířil do světa. Za covid si tady dosaďte něco ještě horšího…
Moc jsem nevěřila tomu, že mě tahle směska nelítostné Asie a terorismu bude bavit, ale najednou byla půlka knihy pryč, ani jsem si toho nevšimla. I když je tenhle typ thrillerů mimo mé obvyklé, má něco, co čtenáře pohání bez ohledu na téma – záhady a otazníky. Prostě chcete znát odpovědi na nejasnosti, které tady autor nastražil, potřebujete vědět, o co tu doopravdy jde, i když tušíte, že tomu možná nebudete rozumět. Zvědavost je prostě silnější…
Mezinárodní thriller, kde vymyšlené hrozby a fiktivní gauneři soupeří o čtenářovo znechucení s autentickými praktikami totalitní Číny. Opravdu si nejsem jistá, kdo je vlastně zloduch a o co mu šlo, poslední kapitola dost narušila moje hypotézy. Budu o tom muset ještě přemýšlet – nebo si počkat na druhý díl…
Vydal: Mystery Press, 2025, 528 stran