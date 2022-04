První hřejivé paprsky značí jediné – sezóna jarního grilování je opět tady! Pokud jste se jí celou zimu nemohli dočkat a zároveň byste tentokrát rádi zkusili něco originálnějšího než obvykle, vsaďte na naše tipy. Jaro je totiž ideální k tomu, abyste do svého jídelníčku zařadili třeba i méně tradiční maso. Inspirujte se a připravte si na grilu pochoutky, které vás zaručeně dostanou.

Jehněčí, telecí nebo také kůzlečí. Navzdory tomu, že většina lidí dává přednost klasičtějším druhům masa, i to mladé má bezesporu co nabídnout, zvláště pak na jaře. Velkou výhodou jsou výživové hodnoty a v porovnání se staršími kusy obsahuje maso méně tuků. Zároveň je ale křehčí a celkově má jemnější strukturu, takže si na něm pochutnají třeba i děti. Navíc si perfektně rozumí s jarními bylinkami i zeleninou, a ke grilování je proto jako stvořené! Pokud však preferujete klasiku, do prvních slunečných dnů se samozřejmě báječně hodí také kuře na všechny možné způsoby.

Zaměřte se na kvalitu

S výběrem mladého masa rozhodně neotálejte, jeho sezóna začíná právě teď. Při výběru dbejte zejména na kvalitu, kterou vám zaručí suroviny i produkty z ekologického zemědělství. Pro nákup se vydejte třeba na některou z lokálních ekofarem, které naleznete na lovime.bio a kamprobio.cz. Ani s bio masem z obchodu – ať už kamenného, nebo online – neuděláte chybu. Ujistěte se však, že je zboží označeno logem biozebry a biolistu. Jedině tato loga vám zaručí, že se skutečně jedná o bio kvalitu.

Telecí steak na grilu

Libové a lehce stravitelné. Pro tyto přednosti je telecí maso vhodné například jako dětská nebo dietní strava. Zpestřit jídelníček si jím ale může bezpochyby kdokoliv. I když má jeho příprava svá specifika, rozhodně není důvod se ho obávat. Na grilu máte telecí steak navíc hotový během pár minut a sami se přesvědčíte, že zkrátka stojí za to.

4 plátky telecích steaků, 100 ml olivového oleje, tymián, rozmarýn, 2 stroužky česneku, sůl, pepř

Nejprve si připravte marinádu: v míse smíchejte olivový olej, sůl, pepř a nasekané bylinky. Vmíchejte 2 prolisované stroužky česneku a směs dobře promíchejte. Maso nechte marinovat minimálně jednu hodinu. Poté steaky grilujte na rozpáleném grilu z každé strany přibližně 5–6 minut (přesný čas závisí na tloušťce masa).

TIP: Pro bio telecí maso, ale i mnohé další dobroty v bio kvalitě vyrazte například na Horňáckou farmu do Hrubé Vrbky. Více informací zde.

Jehněčí špíz

Ani jehněčí se u nás netěší příliš velké popularitě, což je ovšem vzhledem k jeho křehkosti a šťavnatosti velká škoda. Není navíc tolik aromatické jako třeba skopové a jeho případnou specifickou vůni můžeme správnou přípravou eliminovat. Pokud se na tento druh masa chystáte poprvé, sáhněte po kýtě a připravte si třeba lahodný jehněčí špíz se zeleninou.

700 g jehněčí kýty, 2 cibule, 1 červená paprika, 100 g bílého jogurtu, 2 stroužky česneku,1 lžíce šťávy z citronu, oregano, olivový olej, sůl, pepř

V míse smíchejte jogurt, česnek, citronovou šťávu, oregano, sůl, pepř a olej. Maso nakrájejte na menší kostky a vložte do marinády, pořádně promíchejte a nechte minimálně 5 hodin odležet. Cibuli a papriku nakrájejte na kousky a společně s namarinovaným masem střídavě napichujte na špízy. Na rozpáleném grilu špízy opékejte rovnoměrně ze všech stran.

TIP: Jehněčí maso v bio kvalitě seženete například na Agroekofarmě Kadeřávek z Vysočiny. Více informací zde.

Grilovaná kuřecí křidélka

Milovníci kuřecího si u grilu nepochybně přijdou na své. Pusťte se proto do kuřecích křidélek, která si zamilujete nejen díky skvělé vůni, ale i křupavosti a výtečné chuti.

1 kg kuřecích křídel, grilovací koření, slunečnicový olej, 3 lžíce medu, 3 lžíce plnotučné hořčice

V míse smíchejte grilovací koření, med, olej a hořčici. Kuřecí křídla očistěte, naložte do marinády, důkladně promíchejte a v ledničce nechte odležet minimálně 3 hodiny. Na rozpáleném grilu maso opékejte rovnoměrně z obou stran a průběžně potírejte marinádou.

Tip na závěr: Přemýšlíte, kam vyrazit pro kvalitní maso v bio kvalitě nebo třeba na hezký výlet? Navštivte Biofarmu Epona. Více informací o farmě najdete zde.

