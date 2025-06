V noci z 23. na 24. června se odehrává jedna z nejzáhadnějších a nejpoetičtějších nocí v roce – svatojánská noc. Tato noc, opředená mýty, kouzly a lidovými zvyky, má své kořeny hluboko v pohanské minulosti, ale dodnes fascinuje romantiky, přírodní nadšence i milovníky folkloru.

Původ a význam svatojánské noci

Svatojánská noc je spojena se svátkem svatého Jana Křtitele, který připadá na 24. června. Ve skutečnosti ale oslavuje i mnohem starší moment: letní slunovrat, tedy okamžik, kdy má Slunce na obloze nejdelší dráhu a den je nejdelší v roce. V předkřesťanských kulturách to byl důvod k velkým oslavám – uctívalo se světlo, plodnost, příroda a koloběh života.

Slaví se 23. června a navazuje na předkřesťanské oslavy letního slunovratu, například slovanská kúpadla nebo anglosaskou Lithu. Pro tyto svátky byl velmi typický oheň. Oheň je jedním z nejdůležitějších prvků Svatojánské noci. Symbolizuje slunce a jeho sílu. Lidé zapalovali ohně a scházeli se u nich, obvykle na kopcích a jiných vyvýšených místech. Tím mohli symbolicky dodat sílu slunci.

Křesťanství tyto pohanské oslavy přetvořilo do svatojánských tradic, ale jejich magické kouzlo zůstalo. Věřilo se, že během svatojánské noci se země otevírá, rostliny nabývají zvláštní moci a přírodní síly jsou nejsilnější.

Lidové zvyky a magické rituály

Svatojánská noc byla pro naše předky nocí kouzel, věštění a očisty. Mnoho tradic se točilo kolem ohně, vody a bylin:

Svatojánské ohně se zapalovaly na kopcích a lidé přes ně skákali – mělo to očistit tělo i duši, přinést zdraví a štěstí. Popel se rozmetával po polích pro úrodnost. Oheň přeskakovaly i zamilované dvojice, aby upevnily svůj vztah. Okolo ohňů také tancovalo a zpívalo.

se zapalovaly na kopcích a lidé přes ně skákali – mělo to očistit tělo i duši, přinést zdraví a štěstí. Popel se rozmetával po polích pro úrodnost. Oheň přeskakovaly i zamilované dvojice, aby upevnily svůj vztah. Okolo ohňů také tancovalo a zpívalo. Dívky pletly věnečky z devatera bylin a pouštěly je po vodě, aby zjistily, odkud přijde ženich.

a pouštěly je po vodě, aby zjistily, odkud přijde ženich. Hledal se květ kapradí, který měl v tuto noc rozkvést a přinést tomu, kdo ho najde, poklad či vědění. Ačkoli kapradiny květy nemají, legenda přetrvala jako symbol touhy po poznání a štěstí.

Byliny, které mají v tuto noc největší moc

Byliny sbírané během svatojánské noci hrály v lidové tradici výjimečnou roli. Věřilo se, že právě v tuto dobu dosahují vrcholu své síly – obsahují nejvíce účinných látek, ale i „ducha“ přírody. Lidé je využívali nejen k léčbě nemocí, ale také k magickým účelům: k věštění, ochraně, posílení lásky či plodnosti. Házely s do ohně, vily se z nich věnce, ale také se z nich připravovaly léčivé tinktury a masti.

Podle tradice by se mělo nasbírat devatero bylin, které se vpletou do věnečku, sváží do svazku nebo se zavěsí nad dveře jako ochranný amulet. Mezi svatojánské bylinky je ale řazeno o trochu více rostlin.

Nejčastěji sbírané svatojánské byliny:

1. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Lidově: bylina svatého Jana

Nejslavnější svatojánská rostlina. Má silné antidepresivní, protizánětlivé a hojivé účinky. Věřilo se, že chrání proti zlým duchům, nočním můrám i bouřce. Sušená se vkládala pod polštář nebo se pálila v ohni pro ochranu domova.

Třezalka tečkovaná je jednou ze svatojánských bylinek. Foto: FinjaM z Pixabay

2. Pelyněk pravý (Artemisia absinthium)

Hořká, silně aromatická bylina, která se používala k očistným rituálům – zbavuje tělo i mysl „jedů“, chrání před kouzly a čarodějnictvím. Často byla součástí svatojánských kytic a vonných svazků.

3. Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)

Symbol nevinnosti a lásky. Dívky ji používaly k věštění – známé „má mě rád – nemá mě rád“ má kořeny právě ve svatojánských hrách.

4. Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum)

Bylina radosti, ženské síly a posvátného klidu. Uklidňuje, podporuje trávení i nervovou soustavu. Využívala se k vykuřování, zejména při obřadech přechodu nebo očistě prostoru.

5. Dobromysl obecná (Origanum vulgare)

Přináší dobrou náladu – jak už název napovídá. Zároveň působí antisepticky a podporuje trávení. Často se kombinovala s mateřídouškou.

6. Řebříček obecný (Achillea millefolium)

Bylina bojovníků a žen. Pomáhá při hojení ran, menstruačních potížích, a také při energetické ochraně. Věšela se do oken nebo nad dveře proti „zlým vlivům“.

7. Bez černý (Sambucus nigra)

Jeho květy se sbíraly na čaje proti nachlazení a chřipce. Věřilo se, že bez je magický strom, který spojuje světy – lidé se mu klaněli a nikdy ho neměli kácet bez dovolení.

8. Kapradí (např. kapraď samec – Dryopteris filix-mas)

Ačkoliv ve skutečnosti nekvete, mýtus o květu kapradí patří k nejznámějším legendám svatojánské noci. Květ se měl objevit jen na okamžik a přinést naleziteli poklad, moudrost nebo neviditelnost.

9. Jetel luční (Trifolium pratense)

Čtyřlístky se v tuto noc měly hledat jako talismany štěstí. Jetel podporuje ženské zdraví a symbolizuje harmonii.

10. Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)

Zklidňuje tělo i duši, hojí, působí protizánětlivě. V lidové magii byl spojován s ochranou domova a dětí.

Jak byliny sbírat a používat?

Nejlépe brzy ráno po svatojánské noci , za rosy – v tu chvíli mají být nejmocnější.

, za rosy – v tu chvíli mají být nejmocnější. Bez kovu – sbíraly se holýma rukama nebo dřevěným nožem.

– sbíraly se holýma rukama nebo dřevěným nožem. Sbíraly se s úctou – s poděkováním přírodě, někdy i se slovy prosby.

– s poděkováním přírodě, někdy i se slovy prosby. Používaly se do čajů, koupelí, vonných svazků nebo domácích amuletů.

Tyto znalosti si naši předkové předávali z generace na generaci – spojení člověka s přírodou, rytmem roku a neviditelnými silami bylo hluboké. A i dnes, kdy nás svět nutí k rychlosti, můžeme najít inspiraci ve chvílích, kdy se zastavíme, natrháme pár bylin a nasloucháme zemi.

Pranostiky a lidová moudrost

K svátku svatého Jana se váže několik pranostik, které vypovídají o počasí, úrodě a zdraví:

„Na svatého Jána otvírá se létu brána.“

„Jaké je počasí na svatého Jana, takové bude po čtyři týdny.“

„Prší-li na svatého Jana, bude deštivé léto.“

Tyto pranostiky byly především důležitým vodítkem pro hospodáře při plánování dalších prací na poli.

Proč byla svatojánská noc důležitá

Svatojánská noc symbolizovala vrchol života a energie, po kterém přichází pozvolné zklidnění přírody. Lidé ji vnímali jako přechodový rituál – z období růstu do období sklizně. Proto k ní přistupovali s úctou, s vděčností i s přáním, aby nadcházející měsíce přinesly hojnost.

Zároveň šlo o oslavu světla, lásky a naděje – mnohé zvyky byly spojeny s láskou, partnerstvím nebo ochranou domova a úrody. V moderní době může být svatojánská noc příležitostí k zastavení, napojení na přírodu a návratu k sobě.

Moderní význam svatojánské noci

Ačkoliv dnes už málokdo běhá po lese hledat květ kapradí, kouzlo svatojánské noci si stále uchovává své místo. Lidé zapalují ohně, pořádají přírodní slavnosti nebo jen v tichosti pozorují západ slunce v nejdelším dni roku. A možná právě v tom tichu se dá zaslechnout ozvěna dávných příběhů, které nás spojují s těmi, kdo tu byli před námi.

Zdroje informací:

Drahomíra Stránská: Lidové obyčeje a svátky

Milan Myška a kolektiv: Malý lidový kalendář

Alois Jirásek: Staré pověsti české (část o svatojánské noci – legendární vyprávění o květu kapradí)

Marie Treben: Zdraví z Boží lékárny

Jan Mikolášek: Můj život s bylinami

Jiří Janča a Josef A. Zentrich: Herbář léčivých rostlin

Národní ústav lidové kultury (www.nulk.cz)

https://www.prirodadokapsy.cz/blog/svatojanska-noc–tradice-a-soucasnost/