Jmelí bylo dříve využíváno při čarování a vůbec považováno za poměrně záhadné. Dnes hlavně míváme jmelí jako dekoraci o adventu a vánočních svátcích. Dá se z něj připravit i čaj.

U keltských kněží (druidů) bylo jmelí považováno za všemocnou rostlinu, která odháněla veškeré zlo.

Kde roste jmelí

Jmelí se objevuje jak o cizopasný keř na různých listnatých nebo jehličnatých stromech. Parazitující jmelí bílé má tři poddruhy – listnáčové, borovicové a jehličnanové.

Stálezelený keřík jmelí bílého (Viscum album) dorůstá zhruba průměru jednoho metru a můžeme ho třeba najít na starých jabloních.

Jedovaté jmelí x léčivé jmelí

Je důležité, ze kterého stromu jmelí pochází, protože pak obsahuje různé látky. Může být totiž i jedovaté. Na to, které jsou jedovatější a které ne, existují různé názory. Maria Treben v knize Zdraví Boží lékárny tvrdí, že nejsilnější účinky mají rostliny z topolu a dubu. V řadě zdrojů je naopak právě to z topolu uvedeno jako nejjedovatější. Jedovaté by každopádně měly být především kuličky. Ani tak by se ale nemělo jednat o prudký jed.

Léčivé účinky jmelí

Pro léčebné účely se využívá nať jmelí, sušené mladé větvičky s listy, květy a plody. Z účinných látek vynikají hlavně glykoproteiny lectiny, viscotoxiny, polysacharidy, biogenní aminy, flavonoidy, lignany.

Využívají se především listy, které působí močopudně, podporují krevní oběh a působí proti křečovým žilám. Protože tlumí krvácení, hodí se jmelí využít při silných menstruačních potížích.

Pokud se jmelí konzumuje, mělo by se v každém případě jednat o krátkodobé užívání.

Tradiční využití jmelí

Ze jmelí se tradičně připravoval čaj, který měl snížit krevní tlak a preventivně působit proti arterioskleróze. Přípravky z čerstvého jmelí se dříve využívaly při zánělivě degenerativních onemocněních kloubů. Právě tady se uplatňují látky vicotoxiny, které ve vpichu injekce vyvolávají místní zánět, který vede k vyšší buněčné obraně organismu. Autoři knihy Léčivé rostliny upozorňují také na injekční léčbu nádorových onemocnění, kde jsou důležité lectiny ze jmelí a pomáhají se zkvalitněním života nemocných pacientů.

Jmelí je součástí homeopatických přípravků právě v případě kolísavého tlaku, při závratích, aterioskleróze nebo opotřebování kloubů.

Maria Treben v knize doporučuje jmelí především na povzbuzení látkové výměny. Má vliv na slinivku břišní.

Sběr jmelí

Jmelí bílé se sbírá od října do poloviny prosince a v měsících březnu a dubnu. V této době by nemělo být možné si rostlinu splést s ochmetem evropským. Ten je ale opadavý a roste na dubech.

Čaj ze jmelí

Užitečné látky nejlépe upotřebíte, když nebudete jmelí upravovat tepelně. Jako vhodné se uvádí macerování (4 hodiny ve studené vodě). Maria Treben uvádí i možnost dát vrchovatou lžičku na noc do ¼ l studené vody. Ráno nápoj mírně ohřát a zcedit.

Při zdravotních problémech je vhodné konzultovat konzumaci jmelí s doktorem.

Zdroj:

Ottův průvodce přírodou. Léčivé rostliny. Ottovo nakladatelství 2010

Zdraví z Boží lékárny, Maria Treben; Dona, 1991