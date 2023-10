Výměnné pobyty jsou zvláštní věc. Speciálně když si spolu s pobytem vyměníte i něčí život. Lissa je zdravotní sestra následné péče v Londýně, ale po jedné ošklivé nehodě prožila trauma a vedení její nemocnice ji pošle na venkov. Skotský venkov. Vymění si tam na tři měsíce práci s místním zdravotním bratrem Cormacem…

Tomu se ale v zapadlé vesnici vlastně líbí a v šíleném Londýně zažívá obrovský kulturní šok. Město je hlučné, neosobní, zlé. Kdo by v něm opravdu chtěl žít, když může bydlet uprostřed skotských kopců s výhledem na Loch Ness?

Čtenář si tu nedělá žádné iluze, na čí straně autorka je – jestli je městský typ nebo spíš venkovský. To, jak vykresluje hlavní město a jeho „poklady“, vám rychle napoví. A už vůbec nemluvě o blahodárných účincích skotského venkova na Lissino duševní zdraví. Čerstvý vzduch, krávy, lidi, co do všeho strkají nos a pořád si chtějí povídat… úplně to připomíná Yorkshire z příběhů Jamese Herriota. Až na to, že na takovou idylu není Lissa z města zvyklá a vše jí přijde naprosto šílené. Aspoň z počátku…

Tohle byla vůbec dost netypická romance. Většinou hned víte, koho chce autorka dát dohromady, ale tady kapku znejistíte. Už jste totiž skoro v půlce, a hlavní postavy se vůbec neviděly. Jen se o sobě navzájem dozvídají z doslechu nebo si píší e-maily o pacientech. Má tohle být vůbec romance? Nebo je to zpráva o stavu britského zdravotnictví?

Tahle knížka je především reklama na Skotsko. Autorka už evidentně do idylické vesničky Kirrinfief zasadila minimálně dvě své předchozí knihy, soudě dle šťastných párů, co jsou tady vedlejšími postavami. A možná se k nim vrátím a taky si je přečtu, aspoň proto, abych se ujistila, že je přece běžné, aby se hlavní hrdinové během knihy párkrát potkali… A třeba i tam bude taková zvláštní směs drsného současného světa (tady zastoupena předčasnou smrtí a traumatem) v kontrastu s přímočarostí a jednoduchostí skotského venkova. Šťastné konce zaručeny, jen ta cesta k nim umí být trnitá…

Originál: 500 miles from you, 2020, překlad: Markéta Musilová, vydal: Argo, 2023, 368 stran