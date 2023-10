Kontroverzní blonďatá kráska Pamela byla hvězdou seriálu Pobřežní hlídka a jedním ze symbolů 90. let. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Pamely Anderson S láskou Pamela.

Pamela Anderson. Viděli jste o ní dokument na Netflixu. Možná vás velmi překvapilo, jak v něm Pamela působí. Nyní si můžete přečíst její slavnou autobiobrafii, kterou vydala Grada.

„Přiznám se, že jsem nečekala, že mě tolik uchvátí kniha, kterou napsala dívka z Pobřežní hlídky. Nejen já, ale i mnozí další jsme tuto herečku podceňovali. A ona to ví. Pamela Anderson otevřeně mluví o tom, jak její pověst fungovala proti ní (například poté, co se objevilo její neslavně proslulé sexuální video s Tommym Leem, které jí zničilo kariéru) i naopak v její prospěch. Četla jsem hodně autobiografií a memoárů celebrit, ale tahle je naprosto odlišná. Pamela Anderson proplétá poezii a prózu se zamyšleními o rodičovství nebo zneužívání. Přidává spoustu pikantních historek nejen z večírků v sídle Playboye a odhalení pozlátka bohatých i slavných. Možná jsme ji kdysi odepsali, ale po přečtení téhle knihy to rozhodně budeme chtít napravit.“

– Lindsay Powers, Amazon –