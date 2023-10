Kuře je skvělé maso, které můžeme zpracovat až do poslední kostičky. Co z něj přichystat, abychom ho využili celé? Nechte se inspirovat.

Fotka od -RitaE z Pixabay

Potraviny nejsou úplně levnou záležitostí. A to ani nezmiňujeme, jestli se jedná o obyčejné produkty, nebo o kvalitu z dobrých zdrojů. Proto je dobré neplýtvat. Kuře se dá bez problémů zpracovat úplně celé. Využijeme i kostičky. Kuře je oblíbené právě proto, že z něj je možno připravit velmi pestrá jídla. Jde vařit, smažit, péct i grilovat. Skvěle se kombinuje s ostatními potravinami.

Nejjednodušším způsobem, jak přichystat kuře, je ho upéct. Můžete ho jen tak potřít směsí bylinek a oleje, ale také upéct s nádivkou.

Vždy, než se rozhodnete: co s ním?, je třeba si položit ty správné otázky. Pro kolik osob budete vařit a které pokrmy z nich mají být. Také se hodí vědět, že z jednoho kuřete vykouzlíte hned několik různých jídel a za lepší cenu, než kdybyste si kupovali části kuřete zvlášť. Co máte k využití? Stehna, případně stehenní řízky, prsa, křídla a skelet.

Abyste získali všechny jednotlivé části, je potřeba kuře naporcovat. Zvládnete to sami. Stačí velmi ostrý nůž a dát pozor na hygienu. Kuře nemyjte! Vše, co přijde do kontaktu s neupraveným kuřecím masem, může být kontaminované salmonelou. Proto je třeba dbát o čistotu a po skončení všechno dobře umýt.

Jak připravit kuřecí prsa

Maso z prsou je ideální na minutky. Přichystejte je na nudličky, kostičky. No, a pak tu jsou samozřejmě řízky. I u těch si můžete vybrat z několika variant: přírodní, obalená, ale také se dají naplnit nějakou dobrou směsí.

Jak připravit stehna

Stehna si můžete upéct celá, rozdělit na horní a dolní stehna nebo z nich přichystat stehenní řízky. Stehenní maso je mnohem jemnější a šťavnatější než prsa. Proto se hodí na delší tepelné úpravy, na pečení i na grilování.

Foto: Joanna Wielgosz, Pixabay

Jak připravit křídla

Co s tím, když vám zbydou křídla? Křídla se dají uschovat na příště (zamrazit) a z většího množství křídel udělat pečená křídla. Můžete si připravit variantu kyblíku křídel jako od známé značky řetězce rychlého občerstvení. Možností je také to, že je upečete spolu se stehny a necháte si je jako jedno jídlo na další den. Nakonec se nabízí i využít křídel do polévky.

Jak využít skelet

Křídla (pokud zbydou) můžete přidat stejně jako další zbytky do kuřecího vývaru. Může tam být i kůže, pokud si ji nebudete chtít opéct a vychutnat jako delikatesu. U nás je vždy o ni boj. Někdy bývají v břišní dutině schované droby, i ty se hodí do polévky. Kuřecí vývar bude hotový asi za hodinu a půl. Za tři hodiny pomalého vaření bude vynikající.

Jak využít zbytky masa

Pokud přesto zbydou kousky masa, i pro ně najdete využití. Uplatní se v salátech i pomazánkách. Z kuřete zůstanou na vyhození skutečně pouze vyvařené kosti.