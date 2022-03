Jaro už zapustilo své kořeny a příroda pomalu vydává své zelené poklady. Už mezi těmi prvními je spousta skvělých rostlin, kterým stojí za to věnovat pozornost. Mají bohaté využití v kuchyni, pro zdraví i v kosmetice.

Jarní rostliny

Bylinky jsou sice skvělé, ale při jejich sběru je třeba dávat pozor na to, odkud rostlinky sbíráme. Stanoviště by měla být v čistém prostředí (dál od měst a silnic), abyste z bylinek mohli načerpat to nejlepší.

Sedmikráska chudobka

Sedmikráska je jednou z prvních bylinek, která se objevuje na ještě ne úplně zelené zemi. Jarní rostlinky bývají právě ty nejúčinnější a to platí i o sedmikrásce, která patří mezi jedlé květy. Celou rostlinku si můžete přidat do salátu a bude krásně veselý. Její léčivé účinky se vztahují především na dýchací cesty, jsou protizánětlivé. Právě proto se uplatní třeba i při urologických zánětech, při akné.

Foto: Pixabay

Medvědí česnek

Také medvědí česnek je velmi časnou jarní bylinkou. Pokud si ho chceme natrhat, je třeba sledovat místa výskytu, protože neroste dlouho. Jedná se o známou zásobárnu energie, která se nejčastěji uchovává jako pesto.

Podběl lékařský

Na tuto tradiční bylinku se můžete vydat do blízkosti skládek. Slizovité látky ji předurčují pro léčbu suchého kašle a dalších problémů s průduškami. Sbírá se květ i listy.

Kopřiva dvoudomá

Kopřiva není jen protivným plevelem, ale právě také jako užitečná bylinka v kosmetice a pro zdraví. Kromě očistné kúry a zdroje železa se hodí zpracovat podobně jako špenát. Variantou jsou tedy různé nákypy, polévky, pesta. Kopřivu pro zdraví je nejlepší konzumovat na jaře, kdy má hodně sil, pak především mladé výhony.

Pampeliška se hodí do salátů i na čaj.

Pampeliška lékařská

Pampeliška je dalším plevelem, kterému mnozí nemohou přijít na jméno. Pro druhé je to zdroj krásné žluté barvy, která je v probouzející se přírodě vítaným osvěžením. Využívá se pro jarní očistu, protože regeneruje játra, dodává energii. Využívají se mladé listy, které jsou trochu hořké, hodí se do salátů. Z květů se připravuje čaj, pampeliškový likér, sirup.

Jitrocel kopinatý

Jitrocel je další běžnou bylinkou, která se vyplatí zpracovávat na jaře. Nejznámější je jitrocelový sirup proti kašli. Vyrábí se ideálně metodou za studena. Výhodou bylinky jsou její antibakteriální, antivirové, čisticí schopnosti (čistí krev).

Popenec obecný

Popenec je nenápadnou bylinkou, které nejspíš nebudete věnovat pozornost. Ale to je škoda. I ona má bohaté využití. Kromě klidnění kašle a úpravy trávení pečuje i o rány, jizvy a suchou kůži.

Kerblík využijete při očistných kúrách i jako koření. Foto: Pixabay

Kerblík třebule

Kerblík má na rozdíl od petržele anýzovou chuť. Bývá součástí různých jarních očistných kúr. Kromě toho vyrovnává hladinu cukru v krvi. Pěstovat si ho můžete i na záhonku.

Plicník lékařský. Foto: Pixabay

Plicník lékařský

Za plicníkem se vyplatí zamířit na zahradu, najdete ho i v listnatých lesích. Podobně jako podběl, jitrocel, i plicník léčí průdušky a plíce. Většinou bývá součástí směsí na kašel. Sbírá se kvetoucí nať nebo spodní listy.

Tak co, vydáte se na bylinky? Které to u vás vyhrají?