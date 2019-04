Sedmikráska patří mezi naše nejobyčejnější rostlinky. Dříve ji lidé považovali za všelék. Dnes tak trochu uniká pozornosti. Ale to je škoda.

Sedmikráska je jednou z prvních jarních květin. Obyčejná a krásná. Foto: Styl života

Sedmikráska obecná (Bellis perennis) nebo také chudobka je léčivá trvalka, kterou běžně najdeme v trávnících, na loukách, zkrátka téměř všude okolo nás. Pro léčivé využití se sbírá květ, případně kvetoucí nať. Sedmikráska kvete od začátku března do října. Pro sbírání květů je ale vhodná doba od dubna do srpna, květy by měly být plně otevřené. Chudobku si můžete i nasušit.

Rostlince se také říkalo husí kvítko nebo třeba zapomenutka.

O chudobce se tradovalo, že nosí štěstí. Samozřejmě musela být sebrána v ten správný moment.

Sedmikráska je symbolem čistoty a nevinnosti.

Účinné látky

Účinnými látkami v sedmikrásce jsou triterpensaponiny, flavonoidy, případně stopy éterického oleje.

Tradiční využití sedmikrásky

V lidovém léčitelství se využívá při zánětlivých onemocněních dýchacích cest, podporuje vykašlávání. Dají se s ní prý třeba posílit játra.

Příznivý vliv je jí přisuzován i u kožních problémů, kdy pomáhá proti zánětům. Pro tento účel si připravte koupel.

Na kůži můžete použít list sedmikrásky, když vás bodne hmyz. Čerstvý list rozemněte a šťávou potřete příslušné místo, případně stačí list jen dát na ranku.

Čaj se připravuje ze lžičky čerstvých květů, případně listů a zalije se čtvrt litrem vroucí vody. Pak se nechá deset minut louhovat.

Sedmikráska může pomoci

při nachlazení,

kašli,

jarní očistě,

poruchách trávení,

urologických zánětech,

činnosti jater a žlučníku, slinivky

při zánětech kůže,

lupénce,

drobném poranění kůže,

při akné,

na hmyzí bodnutí.

Sedmikráska v kuchyni

Když si natrháte mladé lístky rostliny (které mimochodem chutnají jako polníček) a obohatíte jimi jídlo, a přitom podpoříte látkovou výměnu. Květ sedmikrásky se dá využít jako jedlá dekorace různých dezertů, ale také salátů. A jak ozvláštní chleba s tvarohem nebo máslem.

