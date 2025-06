Kniha Ženy ve stínu od Karla Pavlici, českého autora a popularizátora historie, je poutavým a inspirativním čtením, které vrací do centra pozornosti ženy, jež měly zásadní vliv na vývoj lidstva, přesto však zůstaly mimo hlavní proud historického vyprávění. Pavlica, známý svým důrazem na přehlížené momenty dějin, zde vykresluje mozaiku osudů žen, které se i přes nepřízeň doby prosadily ve vědě, technice, medicíně, umění i dalších oblastech.

Formou krátkých portrétů představuje čtenářům například astronomky, chemičky, matematičky, ale i pilotky, vynálezkyně a filozofky. Tyto ženy často čelily předsudkům, společenskému tlaku a nedostatku uznání, přesto se dokázaly prosadit – mnohdy bez nároků na slávu, často bez podpory okolí.

Jedním z nejcennějších aspektů knihy je její přístupnost: Karel Pavlica píše srozumitelně, čtivě a s respektem k popisovaným osobnostem. Každý příběh je samostatným vhledem do života jedné výjimečné ženy a dohromady tvoří pestrý obraz odvahy, odhodlání a vytrvalosti.

Zajímavým prvkem je i závěrečná část, která obsahuje odkazy a tipy, kde lze o jednotlivých ženách zjistit více. To knize dodává nejen informační, ale i vzdělávací rozměr a může inspirovat čtenáře k dalšímu bádání.

Autor také nenásilně otevírá důležité téma rovnováhy mezi profesním a osobním životem. Ukazuje, že ženy mohou skloubit kariéru s péčí o rodinu – za předpokladu, že mají odpovídající podmínky a podporu. To vytváří knihu nejen historicky přínosnou, ale i aktuální v dnešní debatě o postavení žen ve společnosti.

Důležitý je na knize ale už samotný úvod, ve kterém autor poukazuje na to, jak špatně se mu psaly medailonky žen, protože se setkával se odlišnými fakty o jejich životě. Opět to poukazuje na nedostatek času a péče, který byl ženám věnován, přestože byly v řadě příležitostí úspěšnější než muži.

Doktor přírodních věd Mgr. Karel Pavlica, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity sestavil unikátní přehled významných žen, které se věnovaly vědě třeba i v době, kdy jim chybělo volební právo a o volném přístupu ke vzdělání ani nemluvě. Proto je jejich odhodlání a schopnost dosáhnout objevů v omezených podmínkách obrovskou inspirací a zasloužily by si úctu.

Významná jména, o kterých není slyšet

Koho Karel Pavlica v titulu představuje? Čtenář se může seznámit třeba s Adélou Kochanovskou-Němejcovou (1907-1985), českou jadernou fyzičkou a průkopnicí rentgenografie, s Beulah Louise Henry, „která si nemohla pomoci, aby neustále něco nevylézala“ přezdívané „Lady Edison“. Z českých žen mohu zmínit třeba Julii Hamáčkovou (1892-1968), zakladatelku české hydrochemie a mezinárodně uznávanou kapacitu.

Ukazuje se, že Hedy Lamarr byla něco mnohem víc, než jen krásné tělo ve filmu Extase. Milovala vynalézání a napomohla Howardu Hughesovi s vylepšením tvaru křídel a letadel, význané i když ignorovaný se stal patent „frekvenčního přeskakování“, které mělo zašifrovat signály ovládání torpéd. Další filmová diva (z éry němého filmu) Florence Lawrence je autorkou předchůdce směrových světel a brzdového signálu, které si bohužel nenechala patentovat.

Zajímavý je i příběh první manželky Alberta Einsteina, Milevy Maric-Einstein (1875-1948), která podle dochované korespondence významně přispěla k jeho práci. Émilie du Châtelet (1706-1749) zase přispěla k rozvoji matematiky a fyziky osmnáctého století a kromě jiného prožila vášnivý románek s Voltairem, kdy spolu vedli filozofické a vědecké debaty. Významnou osobností byla také Katherine Johnson (1918-2020), excelentní matematička působící v NASA. Vybrat ty nejzajímavější ženy je téměř nemožné, protože úžasných žen je v knize tolik, že je to téměř nemožné.

Díky Karlu Pavlicovi tak můžeme dát prostor ženám z celého světa, včetně těch tuzemských a seznámit se alespoň trochu s jejich osudy a významnými činy a vynálezy.

Nepatrnou nevýhodou titulu je velmi zhuštěný text. I s brýlemi může představovat čtení trochu vyšší zátěž. Ženy ve stínu by si zasloužily větší text, ale chápu i hledisko vydavatele, protože už i tak poměrně silná kniha by pak představovala pořádnou bichli a takto se může lépe dostat ke čtenářům.

Co knize poměrně výrazně chybí je nějaký rejstřík jmen. Velmi by to prospělo orientaci a případnému návratu k jednotlivým osobnostem. Knihu si nejspíš nepřečtete jednou, ale budete se k ní vracet. Osudy zmíněných žen za to stojí.

Ženy ve stínu nejsou jen sbírkou životopisů – jsou tichým, ale silným voláním po spravedlivějším pohledu na dějiny a po uznání těch, které si to skutečně zaslouží. Kniha je vhodná jak pro studenty a učitele, tak pro každého, koho zajímají silné příběhy a historické souvislosti z méně známé perspektivy.

Nakladatel: EDIKA, 2025, 208 stran