Napínavý akční krimi román z českého prostředí, ve kterém se osudy mladých zlodějíčků a soukromého detektiva střetnou v příběhu plném zvratů, napětí a temných tajemství. Proč se začíst do novinky Lukáše Hrdličky?

V předvánočním čase se dva mladíci toužící po penězích na dávku v Praze zapletou s organizovanou drogovou skupinou, když jejich pokus o rychlou vloupačku nabere nečekaně nebezpečný spád a boj o život. Vedle toho sledujeme soukromého detektiva Koba, kterého osloví zoufalá bohatá klientka, která od něj chce za každou cenu najít svého syna. Jenže brzy se ukáže, že Ondřej je po smrti. Klientka to ví, ale odmítá se s tím smířit, protože neviděla tělo a stala se další podivná věc. Výsledkem je napínavá akční detektivka, plná pražských barů, podzemí i lesů kolem Děčína, odkud každý den vyjíždějí kamiony s tajemným zbožím.

Lukáš Hrdlička čtenáře zanechává v prostředí podsvětí a drogového byznysu, který líčí velmi uvěřitelně a charaktery nejsou černobílé. Líčí boj s drogovou závislostí, co vše je pro ni jedinec schopen udělat a jak, jestli vůbec, je od ní schopen uniknout. Ukazuje, jak je zločin prorostlý do společnosti a do řad policie. Na druhé straně Daniel Kob je soukromým detektivem, který musel odejít od policie, ale rád by se tam vrátil. Cynický detektiv občas překračuje zákon, a dokonce se zaplete s dcerou klientky.

Autor knihy, Lukáš Hrdlička (1981), píše detektivní a sci-fi příběhy. Dvě jeho detektivní povídky se staly námětem pro díly seriálu Policie Modrava. Po cyberpunkovém sci-fi románu Lovci snů o Praze roku 2064, pak jeho pobídky bodovaly při udělování Ceny České společnosti Sherlocka Holmese (2018). Povídka Vražedná touha se zase v roce 2021 stala nejlepší detektivní povídkou roku a vyhrála cenu Havran. Nejspíš patří mezi fanoušky americké drsné školy detektivky (nejznámější představitel je Raymond Chandler), podobně u nás píše Martin Stručovský drsné příběhy z Jindřichova Hradce.

Komu by se 432 stran knihy Neutečeš (Maraton, 2025) zdálo příliš, je třeba vědět, že autor píše tak dobře, že dokáže přitáhnout k akčnímu titulu, ve kterém hraje významnou roli podsvětí, i ty čtenáře, kteří podobné tituly nevyhledávají. Příběh má takový spád, báječné propletení dvou linek a prokreslení prostředí, že vyšší počet stran není problém. Dost možná po dočtení titulu dostanete chuť na další dávku četby.

Nakladatel: Maraton, 2025, 432 str.