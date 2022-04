V předhradí ve zrekonstruovaných konírnách na hradě Svojanov probíhá od poloviny dubna výstava ke 470. výročí narození a 410. výročí úmrtí českého krále a římského císaře Rudolfa II.

Foto: Hrad Svojanov

Unikátní multimediální expozice poodhalí různá tajemství panovníkova života a představí i celou řadu zajímavých exponátů.

Digitálně oživený Rudolf II.

Výstavou provádí samotný „digitálně oživený“ Rudolf II. Přibližuje své málo známé mládí a cestu za vzděláním do Španělska, tak unikátní sbírky, které po většinu života shromažďoval. Zároveň „rozdmýchá oheň poznání“ v alchymistické laboratoři. Pomocí hologramů Rudolf seznamuje se svými symboly majestátu (všemi korunami, kterými byl za svůj život korunován) a nejvýznamnějšími předměty svých sbírkových kolekcí umístěných dnes povětšinou mimo Prahu a ČR. Výstavního Rudolfa II. na multivideomappingu zpodobnil syn Jana Wericha – tedy Císařova pekaře a Pekařova císaře – herec, dabér, moderátor, ale také ekonom a pedagog Jiří Werich Petrášek.

Foto: Hrad Svojanov

Fascinace alchymií

Rudolf II. byl známý svou fascinací alchymií a okultními vědami, stejně tak vášnivě obdivoval umění a sbíral nejrůznější rarity. V expozici můžete nahlédnout do kabinetu kuriozit a kunstkomory nebo zjistit, jak fungovala renesanční alchymistická laboratoř. Mezi nejzajímavější a kuriózní exponáty patří preparovaná zvířata oděná do nejrůznějších kostýmů (např. bažant – kardinál, kohout – generál, sojka – myslivec, husa – kuchařka, kočka – šlechtična a další) nebo sbírka polodrahokamů a mušlí.

Věděli jste?

Kromě jiného se dozvíte důležitá, ale i méně známá fakta např. o komplikovaném vztahu k bratrovi Matyášovi, údaje o potenciálních nevěstách i faktických milenkách, nebo to, že jeho syn Julius Caesar d´Austria brutálně zavraždil mladou dívku. Věděli jste například, že mladý arcivévoda Rudolf studoval 7 let na španělském královském dvoře v Madridu kam doplul s 370 dvořany na 16 lodích (galérách), nebo že jindy přebohatá korunovační hostina a doprovodné slavnosti byly v Rudolfově případě výrazně skromnější než u jiných panovníků?

Foto: Hrad Svojanov

Tyto a další události představíme mimo jiné i formou diorámat – vyřezávaných figurek zakomponovaných do scén umístěných do truhlic.

Zavítejte do časů Rudolfovy vlády, kdy se Praha stala nejen císařskou rezidencí, ale i evropským kulturním a vědeckým centrem.

Na výstavu Král a císař Rudolf II. se budete moci jít podívat do 28. 8. 2022 v galerii hradu Svojanova. Na Svojanově zůstávají ceny na úrovni loňského roku, tedy vstupné pro dospělé osoby představuje 100 Kč, senioři, studenti VŠ a SŠ, děti ZŠ, ZTP mohou jít na prohlídku za 70 Kč, fotopoplatek činí 20 Kč. V dubnu a květnu můžete zamířit na prohlídku na hradě Svojanov od 9 do 17 hodin. V červnu a září pak denně včetně pondělí od 9 do 17 hodin. V červenci a srpnu denně včetně pondělí od 9 – 18 hod.