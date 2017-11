Román Simony Ahrnstedtové Oheň a voda je volným pokračováním bestselleru Nepřátelé a milenci. Čtenáře čeká svižný příběh plný skandálních odhalení, jiskřivé erotiky a napínavého děje, který čtenáře zavede do Švédska, New Yorku i afrického Čadu.

„Svižné tempo, vzrušující intriky a jiskřivá chemie mezi dvojicemi v ložnici i mimo ni…“

–Sydsvenska Dagbladet

„Chytřejší, napínavější, zábavnější a mnohem víc vzrušující než Padesát odstínů šedi…“

–Dagens Nyheter

ANOTACE knihy Simony Ahrnstedtové Oheň a voda



Komu otevřete svou třináctou komnatu?

ALEXANDER DE LA GRIP je známý z bulvárního tisku a blogů zaměřených na společenské drby jako bohatý playboy, dekadentně rozhazující peníze po celém světě. Většinu svých dnů tráví zotavováním se z předcházejících nocí. Na kontě má dlouhý seznam svedených krásek a zdá se, že ho ve skutečnosti nezajímá nic a nikdo.

ISOBEL SORENSENOVÁ pracuje jako dobrovolná lékařka pro organizaci Lékaři bez hranic v utečeneckých táborech, válečných zónách i na místech nejhorších katastrof. Právě se chystá odjet do dětské nemocnice v Čadu, kterou provozuje nadace založená jejím dědečkem.

Je zcela oddaná humanitárnímu poslání, a tak ji znechutí, když Alexander, jako jeden z hlavních sponzorů, zadržuje finanční prostředky potřebné pro další chod nadace. Má to být snad odplata za to, že je jedinou ženou, která ho kdy poslala k čertu? Navzdory tomu, že oba představují zcela odlišné, neslučitelné světy, přeskočí mezi Alexandrem a Isabel velmi záhy jiskra přitažlivosti. Když jeden druhého dotlačí až na samý kraj myslitelné hranice, ukáže se, že pravda je mnohem složitější a zdání většinou klame.

BOLEST, LÁSKA, DŮVĚRA, ZRADA. Co zvítězí, když se z bezpečnosti stane prázdné slovo bez významu?

Svižný román plný skandálních odhalení, jiskřivé erotiky a napínavého děje, který čtenáře zavede do Švédska, New Yorku i afrického Čadu. Po romanci Nepřátelé a milenci je druhým dílem úspěšné trilogie.

Nakladatel: Metafora, 379 Kč

