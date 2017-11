Christina Brownová se věnuje józe již desítky let. Kromě toho, že je mezinárodně uznávanou učitelkou a vede oceňované výcvikové programy pro učitele jógy, je také autorkou několika knih o józe včetně publikace Jóga od A do Z (Metafora 2006). Aktuálně se na knižní pulty dostala její další kniha Moderní jóga – od A do Z. Krásná kniha Moderní jóga se může hodit nejen jako dárek, ale také s ohledem na blížící se začátek nového roku, třeba pro plnění přesevzetí.

ANOTACE knihy Moderní jóga od A do Z



Kompletní průvodce současnou jógou, pradávné cvičení účinné i v dnešní době

Prostřednictvím jógy střižené na míru modernímu životu se naučíte lépe zacházet se svým tělem, myslí i energií. Potřebujete ulevit od bolesti? Chcete být více v klidu, lépe soustředění a spokojenější sami se sebou?

Moderní jóga od A do Z je dokonalým průvodcem, který vás krok za krokem zasvětí do cvičení sérií pozic aktivní jógy, regeneračních ásan či praktikování meditace.

Objevte:

nová cvičení a techniky moderní jógy zvyšující pružnost a sílu, přinášející úlevu od stresu a uklidňující mysl

rady pro úplné začátečníky i profesionální tipy pro zkušené jogíny, kteří touží zdokonalit své cvičení

návod, jak zkombinovat jednotlivé pozice do vlastních sestav pro vyvážené domácí cvičení

doporučení, jak upravit konkrétní pozice na míru osobním potřebám i pokročilosti

Nakladatel: Metafora, 399 Kč

