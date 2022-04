Co je lucidní snění a jak může pomoci člověku pro rozvoj osobního růstu, posílení sebevědomí, podporu duševního i tělesného zdraví a k usnadnění řešení tvůrčích problémů prozrazuje kniha jednoduše nazvaná Lucidní snění. Vyhrajte jeden ze tří výtisků tohoto titulu Stephena LaBerge.

Stephen LaBerge je americký psychofyziolog, specializuje se na zkoumání a využití lucidního snění. Výzkum prováděl deset let v Centru pro výzkum spánku na Stanfordově univerzitě. Založil a vede Lucidity Institute a kurzy lucidního snění pro veřejnost.

ANOTACE

Sny nás nemusejí jen bavit, děsit či jako bezvládné bytosti vést do míst, kde nad sebou nemáme kontrolu. Využít jejich hlubší potenciál pro osobní růst, vyšší sebevědomí a snazší řešení tvůrčích problémů nám pomůže lucidní snění. Stephen LaBerge se bdělým (lucidním) sněním zabývá a shrnuje deset let výzkumů v Centru pro výzkum spánku na Stanfordově univerzitě. Dokazuje, že vědomé a svobodné jednání ve snu je skutečně možné. Mnoho psychologů dnes vyzdvihuje vědu lucidního snění jako nejvýznamnější pokrok ve výzkumu snů od dob Sigmunda Freuda, jenž považoval sen za „královskou cestu do nevědomé mysli“. Kniha nabízí nejen inspiraci, ale i rady a techniky, jak se stát lucidním snícím a jak tento stav prakticky využít.

Vydává Portál, brož., 304 str., 499 Kč.

