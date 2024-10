V nové soutěži máte možnost vyhrát knihu Jak zkrotit svou vnitřní kritičku s podtitulem Ztiš tu potvoru v sobě, otevři se bohatství a začni zářit zdravím a láskou od Melissy Ambrosini.

Melissa Ambrosini (*1986) je australská autorka, motivační řečnice a podnikatelka, která se zaměřuje na osobní rozvoj, sebedůvěru a zdravý životní styl. Jako mladá dívka vycestovala do Paříže, kde pracovala jako tanečnice a herečka. Hektický životní styl ji však dovedl k vyhoření a zdravotním problémům. Proto se rozhodla svůj život změnit – a byla úspěšná.

Její kniha Jak zkrotit svou vnitřní kritičku se stala bestsellerem. Smyslem této knihy je dát čtenářkám návod na to, jak se vypořádat s takzvaným vnitřním kritikem – negativním vnitřním hlasem, který nás omezuje a brzdí v životě. Melissa ve své knize radí, jak najít sebedůvěru a soucit k sobě samým. V současné době propaguje zdravý životní styl, jógu a mindfulness a píše další knihy s tematikou osobního rozvoje.

ANOTACE

Znáš ten negativní hlas ve své hlavě, který ti říká, že nejsi dost dobrá, dost chytrá, dost hezká nebo dost hubená? To je tvá vnitřní kritička aneb – jak říká autorka knihy Jak zkrotit svou vnitřní kritičku Melissa Ambrosini – tvá „vnitřní potvora“. Ta dělá vše, co je v jejích silách, aby tě udržela ve strachu, abys v životě nic neměnila. Abys zůstala v práci, která tě nebaví, či ve vztahu, v němž nejsi spokojená. Brání ti žít život, po jakém toužíš.

Tomu je teď ale konec! Melissa Ambrosini dokázala obrátit svůj život o sto osmdesát stupňů, a to díky tomu, že svou vnitřní potvoru úspěšně zkrotila. Podařilo se jí prolomit svá omezující přesvědčení a překonat své strachy, které ji léta držely v zajetí. Díky tomu se vyléčila z chronických nemocí, našla svou spřízněnou duši a vybudovala si život a podnikání snů.

Prostřednictvím své knihy chce pomoci i tobě vzpomenout si na to, co doopravdy můžeš dokázat a jak úžasná skutečně jsi!

Ambrosini sdílí nejen svůj příběh, ale nabízí čtenářkám i praktický plán, jak si vytvořit vlastní verzi života snů – života vibrujícího zdravím a překypujícího láskou a hojností.

Součástí knihy jsou i inspirativní cvičení, která ti pomohou změnit život od základu. Jsi připravená přestat naslouchat své vnitřní kritičce a začít žít život svých snů? Tak pojďme na to!

Melissa Ambrosini je australská autorka několika bestsellerů v oblasti osobního rozvoje, podnikatelka, motivační řečnice, životní koučka a tvůrkyně populárního podcastu s miliony posluchačů po celém světě.

Nakladatel: Alferia, 280 str., 449 Kč

