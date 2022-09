Tentokrát máme pro vás balíček knih plný napětí. Vyhrajte jeden ze dvou balíčků z nakladatelského domu Grada.

Autorka knihy Dům na Riviéře, australská spisovatelka Natasha Lesterová za svou prvotinu What Is Left Over, After (A co zbude potom) získala ocenění T. A. G. Hungerforda za nejlepší beletristické dílo. Časopis The Age ji označil za „pozoruhodný australský talent“ a její kratší práce byly publikovány v četných antologiích a časopisech.

O knize Iluze zase v Hverdags_psykologi.dk napsali: „Tuhle bezmála šestisetstránkovou knihu jsem úplně všude tahal s sebou, protože byla prostě tak zatraceně napínavá, že když jsem měl byť jenom 5 minut na čtení, tak jsem jich využil. (…) Henrik přináší profesní znalostí a Camilla styl, což z nich dohromady dělá skvělý spisovatelský tým. GENIÁLNÍ kniha.“

BookReporter napsal o knize Lhát se nemá: „Vzrušující od samého začátku. Pokud máte rádi thrillery a detektivky plné nečekaných zvratů, oceníte nespočet scénářů, které vám Brennanová předloží dřív, než konečně odhalí skutečné pachatele.“

Natasha Lesterová: Dům na Riviéře

Paříž, 1939: Nacisté si myslí, že Éliane nerozumí německy. Domnívají se, že pro ně pouze katalogizuje umělecká díla a netuší, že kradou národní poklady do svých soukromých sbírek. Jenže to se mýlí. Dívka pečlivě dešifruje jejich poznámky a předává informace odboji.

Éliane však rozehrála nebezpečnou hru. Odváží se svěřit svá tajemství muži, kterého kdysi milovala? Nezradí ji znovu? Nemá šanci to s jistotou zjistit… dokud ji večírek v úchvatné vile na francouzské Riviéře nevystaví zcela nové úrovni nebezpečí.



Současnost: Remy Langová chce zapomenout na tragédii, kvůli níž se její život ocitl v troskách, a proto se vydává do domu na Riviéře, který za záhadných okolností zdědila. Během třídění knih objevuje evidenci uměleckých děl ukradených během druhé světové války.

V šoku zjišťuje, že její součástí je i obraz, který už od dětství visí na stěně jejího pokoje. Kdo vlastně byli její předci? Neskrývá dům na Riviéře větší tajemství, než jakému je Remy schopná čelit?

Vydává Metafora, 480 str., 479 Kč.

Läckberg Camilla, Fexeus Henrik: Iluze

Před zábavním parkem ve Stockholmu objeví policie tělo ženy v bedně probodané meči. I když to na první pohled připomíná nepovedený kouzelnický trik, záhy je jasné, že se jedná o mimořádně brutální vraždu.

Totožnost oběti však zůstává záhadou a případ se nehýbe z místa. Policistka Mina Dabiriová nakonec nevidí jinou možnost než požádat o pomoc Vincenta Waldera, mentalistu a odborníka na lidskou psychiku i magii.

Ačkoli Vincent zpočátku není spoluprací nijak nadšený, probudí se v něm hluboko zasunuté vzpomínky. Spolu s Minou, která rovněž bojuje se svými démony, si během vyšetřování uvědomí, že pronásledují nelítostného sériového vraha. A ten jako by se snažil Vincentovi něco říct. Podaří se jim ho zastavit, než bude obětí víc?

Vydává Metafora, 576 str., 499 Kč.

Allison Brennanová: Lhát se nemá

Když v oblasti jižně od Tucsonu začne z neznámých příčin hynout divoká zvěř, mladá aktivistka z místní univerzity se sama vydává do hor zjistit víc. Vzápětí je ale i ona nalezena mrtvá a tucsonská policie s vyšetřováním případu rozhodně nespěchá. Mobilní vyšetřovací jednotka vedená samotářským agentem FBI Mattem Costou a svéráznou policistkou Karou Quinnovou však zareaguje okamžitě.

Vyšetřovatelé do města dorazí v utajení a s cílem získat nová vodítka se infiltrují do rafinerie mědi. Důkazy, které tam najdou, je zavedou do nehostinné arizonské pouště…

Costa a Quinnová pročesávají zdecimovanou krajinu, která nepřestává vydávat svědectví o zločinech mnohem vážnějších, než se zprvu zdálo – obchodu s bílým masem i dalších nevyřešených vražd.

Jak počet obětí narůstá, dochází jim, že tento případ skrývá daleko více, než si mysleli. Není ale cesty zpět, hodiny tikají a agenti musí odhalit původce vražedného běsnění dřív, než přijdou o život další nevinní lidé… nebo oni sami.

Vydává Metafora, 424 str., 469 Kč.

