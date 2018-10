Alena Thomas začala před pár lety objevovat svět domácí kosmetiky. Vznikla první kniha a stala se obrovským bestsellerem. Nyní vyšla novinka Děláme si to doma sami 3 a vy můžete o tuto knihu soutěžit.

Alena Thomas před lety založila blog, ve kterém čtenářům představovala domácí kosmetiku. Časem přibyla první a druhá kniha a dokonce i dvě série pořadu Homemade na Streamu, který dosáhl více než 1 300 000 shlédnutí. Brzy vznikla nadšená komunita stejně zaměřených lidí, kterým není lhostejné, co jedí, čím se natírají a jakými produkty ve svých domovech obklopují sebe i své děti. Facebooková stránka Děláme si to doma sami má aktuálně 75 000 fanoušků.

ANOTACE: Alena Thomas Děláme si to doma sami 3



Herbář receptů pro domácí lékárnu, kosmetický salón i špajz.

Třetí pokračování populární příručky domácí výroby.

Rosteme, zrajeme, rozrůstáme se. Třetí knížka Děláme si to doma sami je taková jako naše současné životy, plná dětí, zahradních skrýší a bylinkového vyrábění. Tentokrát se točí kolem toho, co nám roste kolem domu a co běžně třeba nepoužíváme. Když člověk ví, stačí pak natáhnout ruku, utrhnout, vyrýpnout, sesbírat a dál se můžou dít jen samé zázraky.

Děláme si to doma sami 3 je domácí lékárna, drogerie, kosmetický salón a špajz, co nám roste za domem. A kromě toho také herbář. Kozlík, kostival, kakost… Zní to jako zaklínadlo. S touhle výpravnou knihou už tuhle trojku a čtyřicítku dalších bylin, keřů a stromů a) vždycky poznáte, b) vždycky najdete, protože budete vědět, kdy a kam se za nimi vypravit a c) vždycky využijete do posledního lístku, protože budete vědět, jaké mají účinky a na jakou část lidského těla jejich sílu zacílit. Budeme z nich vařit, budeme je zavařovat, budeme je nakládat do oleje či louhovat v alkoholu, budeme je sušit a budeme u toho s rodinou a dětmi tvořit herbář, který nás bude bavit.

Nakladatelství Jota, brožovaná, 416 str., 498 Kč

Přečtěte si ukázku z knihy.

