Máme pro vás další soutěž o novou knihu! Jedná se přímo o povinnou četbu pro všechny fanoušky BILLIE EILISH, úžasné osobnosti a ikony současného hudebního průmyslu! Poznejte její životní příběh. Soutěžit můžete o jeden ze tří výtisků.

Tato kniha, která vyšla pod značkou ELLA & MAX, je plná fantastických fotografií a citátů veleúspěšné mladé zpěvačky. Sleduje zrod a vzestup její hvězdné slávy, od prvních hudebních krůčků přes účinkování na festivalech až po největší světové hity a nejoceňovanější alba.

Soutěž končí 18. června 2020.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Ella & Max

ANOTACE

Billie Eilish, v současnosti nejzářivější světová pop star, nikoho nekopíruje – tvoří zcela ojedinělé moderní skladby. Daří se jí naprosto přesně zachytit pocity, které má dnešní mladý člověk ze současného světa, a proměňuje je v originální a fascinující hudební směs. Při tom všem je neuvěřitelné, že jí ještě není ani dvacet! Od doby, co se v roce 2015 poprvé zviditelnila, s ní byla spojena už celá řada nejrůznějších přívlastků, ale na žádném z nich ve skutečnosti nezáleží. Billie je prostě Billie. Dělá přesně to, co chce a jak chce. A vy nemůžete jinak, než ji následovat!

Jak tahle geniální umělkyně skládá své písně? Jaký je život v záři reflektorů? Jak si vybudovala hvězdnou kariéru i svůj jedinečný styl? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v knize plné fantastických fotografií a inspirativních citátů Billie Eilish a jejích kolegů.

Nakladatel: Ella & Max

Ukázka z knihy

