Mezi dnešními aktualitami pro vás máme dvě pozvání na zajímavé akce, něco z kulinářských novinek, ale také hlasování o památkách. A nezapomněli jsme ani na školáky.

Foodparade – svátek všech milovníků jídla

31. srpna a 1. září se v prostorách Trojského zámku bude konat už 9. ročník rodinného food festivalu Foodparade. Na návštěvníky čeká ochutnávka od než 40 restaurací a značek, vyzkoušet si budou moci food styling a focení jídla nebo třeba ochutnat absolutní novinku – jedlé balónky.

Velkou novinkou některých restaurací (Mama Shelter, Sasazu) bude odhalení receptů určitých nabízených jídel, která se v cooking zóně budete moci s jejich kuchaři naučit vařit.

„V každém ročníku se snažíme přinášet něco nového, a to nejen z kulinářského světa. Našim cílem je, aby každý návštěvník Foodparade festivalu našel jídlo, pití i zábavu podle svého gusta. Objevil něco nového, natrefil a vyzkoušel něco co má rád, na chvíli se zastavil a příjemně strávil chvíle se svou rodinou nebo přáteli,” představuje hlavní myšlenku Foodparade Marcel Vargaeštok, zakladatel školy vaření Chefparade, která festival pořádá.

Na která jídla se budete moci těšit, se dozvíte na www.foodparade.cz/co-ochutnate.

Díky spolupráci s pražskou Botanickou zahradou a Prague Boats je lákadlem také zvýhodněný balíček vstupného na Foodparade a do botanické zároveň či plavbu lodí do i z Foodparade.

Galerie Harfa vzdělává děti

Galerie Harfa připravila další díl vzdělávacího programu, který nazvala Můj lepší svět se zaměří na různé způsoby žití na Zemi. Akce nazvaná „Kde žiji?“ proběhne v obchodním centru o víkendu 31. srpna a 1. září od 13 do 18 hodin a vstup na všechna stanoviště je zdarma.

Bude zaměřena na okolní prostředí, způsob žití a ochranu přírody. Děti se vydají na cestu kolem světa, porovnají život ve městě a na vesnici. Dozví se jaké specifika s sebou nese žití v pralese nebo třeba na poušti. Jaké výhody má bydlení v horách a s čím se naopak musí potýkat přímořští obyvatelé? Představí si také specifika obydlí. Jak si staví svůj dům Eskymáci a co takové indiánské teepee? Hlavní pozornost ale bude věnována České republice – jejím městům, krajině, historii a přírodě. Zvídavé dotazy budou malým návštěvníkům zodpovězeny zábavnou formou, prostřednictvím her a soutěží. Připraveny budou i dárky a odměny.

360pizza. Foto: archiv Bageterie Boulevard

Pizza do 6 minut

Začátek školního roku stojí za oslavu. Můžete se na ni vydat třeba do Bageterie Boulevard a vychutnat si oblíbené francouzské palačinky, pečené brambory patatas nebo pravou italskou pizzu.

Piknik venku můžete zpestřit s Box4Family, který zasytí celou rodinu. Představuje 8 kousků bagetek, dvoje patatas s domácí tatarkou. Vše zabalené v praktickém balení. Pečené patatas je možné koupit i samostatně, stálici „hranolky s tatarkou“ přece neodmítne žádné dítě ani teenenager. V bageterii navíc pečené bez oleje, originálně ochucené a zabalené do praktického kornoutu.

Zážitkem pro děti bude i návštěva restaurace 360pizza v Dejvicích na „Kulaťáku” v Praze, kde si mohou přísady vybrat přesně podle sebe a vyzkoušet si, jaké je to popustit uzdu fantazii a chutím. V interaktivním samoobslužném kiosku si sami vše navolí. Objednaná pizza navíc přistane na stole do 6 minut, tedy 360 vteřin.

Rakytníková šťáva. Foto archiv Ovocňáku

Ovocňák s rakytníkem

Značka Ovocňák nabízí přírodní výrobky bez zbytečné chemie ze surovin od pěstitelů z oblasti CHKO Bílé Karpaty. Novinkou je rakytníková edice, kvůli které dokonce v sadu v Bílých Karpatech vysadili vlastní sad tohoto zázračného keře. Zahrnuje čaj, šťávu, džem a sirup z rakytníku. Pět let se čekalo na první sklizeň, a teď je na trhu rakytníková edice. O rakytníku a jeho přínosech pro zdraví jsme psali. Dávka vitamínu C je pro imunitu pořádnou bombou.

100% Rakytníková šťáva obsahuje pouze rakytník, plody jsou za studena lisované a šetrně pasterované. Šťáva se dá míchat s vodou nebo pít samotná. 250 ml za 99 Kč. Rakytníkový sirup obsahuje 30 % rakytníku a 70 % BIO jablečného koncentrátu, který je zároveň jediným sladidlem. Rakytníkový sirup, na e-shopu 250 ml za 99 Kč.

Rakytníkové čaje si díky lisování za studena a pomalému sušení při nízkých teplotách uchovávají blahodárné účinky i intenzivní chuť. 36 g (12 sáčků) za 75 Kč. Rakytníkový džem je nabízen ve variantě s jahodou nebo hruškou. Džemy jsou slazené třtinovým cukrem a ovocným pektinem, jinak obsahují jen ovoce. Pro výrobu 100 gramů džemu bylo použito 100 gramů ovoce a 40 gramů cukru a pektinu. Rakytníkový džem s jahodami nebo hruškami, 200 g za 79 Kč

Mošt jablko a rakytník je nabízen ve 4 různých velikostech – od 250 ml až po 10 litrů a obsahuje 10 % rakytníkové šťávy a 90 % jablečného moštu. Dle potřeby se dá ředit. 250 ml za 30 Kč, 3 l za 234 Kč, 5 l za 364 Kč a 10 l za 679 Kč

Pyré a mošty s rakytníkem jsou ošetřené pouze pasterací, neobsahuje žádnou chemii, přidaný cukr ani konzervanty. Jsou vhodné i pro batolata od ukončeného 5. měsíce. 200 g za 25 Kč nebo 3 l za 224 Kč.

Elmex proti cukerným kyselinám

Nová zubní pasta elmex Anti-caries professional je historicky první zubní pastou, která se systematicky věnuje cukerným kyselinám. Vznik patentované technologie prošel více než 8letým klinickým vývojem. Pasta pomáhá neutralizovat cukerné kyseliny předtím, než mohou narušit zubní sklovinu, což průlomově předchází zubnímu kazu. Klinické studie říkají, že pravidelné používání elmex Anti-caries professional přispívá ke snížení vzniku nových zubních kazů až o 20 %. Obsahuje i fluorid a vápník, které výrazně posilují a remineralizují zubní sklovinu. Běžná cena za 75 ml ca. 109 Kč.

Památky děkují

Do 16. září můžete hlasovat o vítězi zvláštního ocenění Památky děkují, které je součástí každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky), můžete v internetovém hlasování podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Hlasování probíhá na webu Národního památkového ústavu, kde jsou k dispozici informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Vybrat lze pouze jednoho z 24 nominovaných. Vítěz bude vyhlášen spolu s ostatními výherci na slavnostním předávání cen 2. října na zámku Lemberk.

Audiokniha Queen – neznámá historie

Audiotéka právě vydala audioknihu Queen – neznámá historie, 12hodinovou nahrávku načetl Jiří Korn pod vedením rozhlasového režiséra Jana Jiráně. Peter Hince, technik a bedňák kapely Queen, který sepsal své vzpomínky a zkušenosti z 13letého působení v kapele. Přenesete se do zákulisí koncertů legendární kapely také prostřednictvím hudebních a zvukových podkresů, o které se postaral zvukař Václav Neckář mladší.

Poslechnout ukázku zdarma.

Stůl Stell SOS 3000, foto: archiv Stell

Stůl pro školáky

Aktuálně je čas na úpravu pokoje školáka. Pracovní stůl je jeho důležitou součástí. Měl by na něm mít dostatek prostoru nejen na úkoly, ale také na hraní a tvoření. Než stále kupovat nové stoly, vyplatí se jeden kvalitní, který vydrží dlouho. Ideální je polohovatelný, který roste spolu s dítětem. Takový je třeba v nabídce značky Stell, která na českém trhu působí už od roku 2005.

Sit-stand rám stolu Stell SOS 3000 s elektrickým ovládáním je výhodný v tom, že si můžete zvolit desku podle vlastního výběru. Nejen od značky Stell, ale i třeba od vašeho truhláře. Pro malé děti je vhodná deska, která odolá škrábancům, barvám nebo rozlité vodě. Později ji můžete vyměnit za novou, funkční či designovou. Rám stolu má ovládací systém, který je napájen standardním síťovým kabelem. Pomocí prodlužovacího přívodu zapojíte stůl ke zdroji napětí, včetně všech dalších zařízení, které používáte. Přednastavit můžete konkrétně 3 výšky stolu, do kterých, pouhým zmáčknutím tlačítka, stůl nastavíte. Samozřejmě můžete stůl nastavovat i různých poloh, které budou lépe vyhovovat. Zajímavá je i funkce, která vaše dítě upozorní na to, že dlouho sedí a bylo by vhodné změnit pracovní polohu. Střídání sezení a stání totiž pozitivně působí na zdraví. Doporučená cena Stell SOS 3000 je 11 990 Kč.